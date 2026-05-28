Riparte l’Italia, Fico: Sullo sviluppo il dialogo tra istituzioni è fondamentale

“Il dialogo istituzionale è un dovere”. È la convinzione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intervenuto all’evento nazionale “Far crescere il sud nella tempesta globale” organizzato dall’osservatorio economico e sociale “Riparte l’Italia” al circolo nazionale dell’unione. Il governatore ha partecipato alla prima sessione tematica dal titolo “Governare il sud tra crisi, sviluppo e riconversione” dedicata alle politiche regionali, alla quale hanno partecipato anche la presidente della Regione Sardegna, Alessanda Todde, e a Laura Mongiello (assessore all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Basilicata). Rispondendo alle domande di Andrea Pancani, vicedirettore del Tg La7, Fico ha aggiunto: “Quello che possiamo fare con questo governo, lo faremo. Già il 20 dicembre, dopo la proclamazione del 9 dicembre, ero al Ministero della Salute per parlare dell’uscita dal piano di rientro. In questi quattro mesi abbiamo lavorato tanto e lo scorso 27 marzo siamo usciti dal piano di rientro. Oggi possiamo programmare la nostra sanità, un diritto costituzionale”. “Una delle nostre principali sfide – ha proseguito – è quella sulla qualità dei servizi, che incide anche sulla scelta dei giovani e delle persone di rimanere nei loro territori: se sei tutelato da sanità, scuola, se hai un trasporto degno di questo nome, il resto attorno viene da se. La gente vuole servizi di alta qualità. Altro settore fondamentale per la crescita del Paese è la pubblica amministrazione. Quando la pubblica amministrazione è forte, con un organico giusto e con competenze, le richieste possono essere soddisfatte”. Infine Fico ha parlato dell’idea di una “metropolitana regionale”: “Bisogna efficientare ciò che abbiamo: Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana, con servizi di qualità. Il trasporto è fondamentale: quando connetti i luoghi, connetti l’economia”.