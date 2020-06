Riparte stagione Corsica, le ammiraglie Moby in 5 ore da Genova a Bastia

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Riparte la stagione della Corsica di Moby, che è il modo più comodo e veloce di raggiungere l’isola francese via mare. E per celebrare nel migliore dei modi l’inizio della stagione sulle splendide spiagge e nella natura incontaminata della Corsica, dal 19 giugno al 26 settembre la compagnia della Balena Blu schiera le sue ammiraglie: su alcune partenze, a grande richiesta, sulla linea fra Genova e Bastia tornano Moby Wonder e Moby Aki, con i loro servizi di bordo e gli spazi per godere del viaggio in assoluta comodità e sicurezza.