Riparte TuttoPizza, la fiera dedicata alla filiera della pizza: dal 20 al 22 maggio alla Mostra d’Oltremare

Con 14mila metri quadri di esposizione, TuttoPizza, la fiera dedicata alla filiera della pizza e a tutte le aziende che la compongono, raddoppia la superficie espositiva: la settima edizione, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli si presenta con 5 padiglioni pieni di novità e anticipazioni. Dalle 10 alle 18 di ogni giorno, gli operatori del settore avranno accesso gratuitamente agli spazi fieristici e potranno fruire di una full immersion tra eccellenze produttive, tipicità, innovazioni tecnologiche e i servizi dedicati al comparto, nonché dimostrazioni tecnico-funzionali.

Un modo per essere al passo con i tempi e cogliere le tendenze di un settore in perenne movimento e capace sempre di rinnovarsi.

Showcooking, masterclass, seminari, eventi di approfondimento, aree speciali, competizioni a squadre e gare di abilità nonché il museo della pizza, oltre alle iniziative dei singoli espositori, caratterizzeranno il calendario dell’edizione 2024 della fiera nata nel 2016 ad iniziativa del compianto fondatore dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù e dell’esperto di marketing Raffaele Biglietto.

“TuttoPizza – dicono gli organizzatori Raffaele Biglietto e Gianluca Pirro della Squisito Eventi – è il più grande marketplace mondiale per chi fa business con la pizza”. Si tratta, infatti, di una fiera dedicata al BtoB ossia allo sviluppo di relazioni economiche tra aziende, di un luogo nato per fare incontrare domanda e offerta del mondo imprenditoriale che ruota attorno alla pizza.

Quest’anno la fiera si sviluppa ancora di più divenendo il punto di convergenza dell’arte bianca, iniziando a dare spazio anche agli esperti della panificazione tenendo conto delle nuove tendenze commerciali che stanno vedendo la nascita di un numero sempre maggiore di “pizzifici”, ossia locali in cui si producono e vendono prodotti da forno che vanno appunto dal pane alla pizza nonché delle panetterie che si sono trasformate anche in focaccerie.

Il TuttoPizza darà spazio alle mille sfaccettature di questo mondo offrendo una vetrina alle varietà di pizza: da quella classica napoletana o STG, alla contemporanea, a quella in pala o in teglia, alla pizza a metro. Una carrellata che non tralascerà le specialità regionali.

Sarà, in sostanza, uno show del business della pizza.

Chi ci sarà

Il profilo degli espositori anche quest’anno è chiaro. Ci saranno innanzitutto le aziende produttrici di attrezzature e macchinari, inclusi naturalmente forni di ogni tipologia, da quelli a legna a quelli con le tecniche di cottura più all’avanguardia: i dati riferiti all’edizione 2023 mostrano che hanno occupato il 20 per cento degli spazi espositivi. Per la prima volta stand appositi ospiteranno i veicoli speciali dedicati alle attività commerciali di vendita della pizza come i food truck. Ci saranno, naturalmente, i mulini di tutta Italia: le farine rappresentano infatti il primo ingrediente della pizza e con la crescita della categoria dei pizzaioli in termini di professionalità e cura degli impasti, delle varie tecniche di lievitazione, vengono sviluppate tenendo conto delle nuove esigenze sia della clientela che dei maestri dell’arte bianca in modo da garantire a questi ultimi prestazioni e risultati di altissima qualità per tutti i tipi di lavorazione. Le farine rappresentano, tra l’altro, la parte espositiva più ampia tra quella riservata ai prodotti agroalimentari: da sole occupano il 15% dei padiglioni. Molto ampia anche l’offerta relativa al beverage: spazio alle birre, come sempre, ma anche alle cantine vitivinicole. Il punto di partenza è sempre la creazione di possibilità di fare business attraverso la pizza intesa come motore economico e opportunità sociale. Non a caso saranno presenti buyer esteri provenienti in particolare da Paesi arabi, Corea, Giappone, Serbia, Slovenia, Romania, Germania. Spazio anche ai software e ai sistemi moderni di pagamento.