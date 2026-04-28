Riprendere gli ITS Academy, di Draghi-Bianchi varati da Meloni-Valditara, sullo sfondo delle normative recenti, da il Sole 24 Ore

Presentazione di START, dalla Redazione del Sole 24 Ore. (qui) https://www.ilsole24ore.com/?cmpid=nl_start redatta da Angelica Migliorisi.

“Questa è Start, la newsletter del mattino con le notizie principali per cominciare la giornata. Oggi è domenica 26 aprile, iniziamo!”

La comunicazione economica, è noto, vede impegnata Il sole 24 Ore, quale primaria fonte di informazione per gli operatori economici e sociali, e non solo.

“Negli ultimi dieci anni i dati Irpef (qui)https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-redditi-dichiarati-quasi-1100-miliardi-ma-113-milioni-italiani-non-pagano-l-irpef-AIRYsGfC?cmpid=nl_start mostrano una riduzione delle disuguaglianze territoriali, con redditi cresciuti leggermente oltre l’inflazione ma anche grazie a una maggiore fedeltà fiscale. La Lombardia resta in testa e la Calabria in coda, ma il divario si riduce dal 61,8% al 64,1%. La crescita reale vede protagoniste alcune regioni del Sud, come Basilicata, Molise e Abruzzo. Il Mezzogiorno nel complesso cresce più del Centro-Nord, che resta sotto la media nazionale del 3,9%. A livello provinciale spiccano Sassari e Sud Sardegna, mentre Genova registra un calo dei redditi. Tra le grandi città, Roma, Torino e Milano crescono meno della media. Il quadro riflette dinamiche economiche differenziate, con il Nord penalizzato dalla crisi industriale e dal rallentamento tedesco. In Liguria pesano crisi produttive e invecchiamento della popolazione. Il recupero del Sud è sostenuto anche dagli investimenti del Pnrr, concentrati nell’area. Incide infine l’aumento dei controlli fiscali e della compliance, che riduce il tax gap soprattutto nelle regioni meridionali”.



“Nel 2025 i contribuenti hanno utilizzato oltre 120 miliardi tra deduzioni e detrazioni, di cui circa 80 miliardi per detrazioni. La quota principale riguarda redditi da lavoro e pensione (67,7%), seguiti da patrimonio edilizio e oneri vari. Calano le detrazioni per famiglia e lavoro, ma crescono i bonus casa, con ristrutturazioni +8,3% ed efficienza energetica +5,9%. Oltre 44 miliardi finanziano detrazioni tra il 19% e il 90%, nonostante i limiti legati al reddito. Le agevolazioni si riducono oltre i 120mila euro fino ad azzerarsi a 240mila. Aumentano soprattutto spese universitarie, sanitarie, scolastiche e interessi sui mutui. Le detrazioni al 19% si concentrano tra i redditi medi. Le deduzioni crescono del 4,2% a 40,6 miliardi, trainate da contributi previdenziali. Rilevante il peso della deduzione per abitazione principale, pari a 9,7 miliardi. In aumento anche le erogazioni liberali, con diverse opzioni tra deduzione e detrazione per i contribuenti”.



“Ci spostiamo adesso sulla politica, con il governo Meloni che, superate le tensioni sul decreto Sicurezza, (qui) https://www.ilsole24ore.com/art/sicurezza-via-libera-camera-coltelli-migranti-cosa-c-e-decreto-e-cosa-cambiera-AINlzAfC?cmpid=nl_start punta a rilanciare l’azione su casa e lavoro con provvedimenti attesi per il 1° maggio. Il piano casa, da circa un miliardo tra fondi certi e risorse potenziali, mira a creare oltre 100mila alloggi in dieci anni. Più complesso il decreto lavoro, (qui) https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-salario-giusto-e-contratti-decreto-1-maggio-AIXEb4ZC?cmpid=nl_start frenato dal nodo delle coperture e dai vincoli europei sul bilancio. Tra le misure previste figurano incentivi all’occupazione per giovani, donne e Sud, (qui)https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-salario-giusto-e-contratti-decreto-1-maggio-AIXEb4ZC?cmpid=nl_start oltre a interventi su rider e sicurezza sul lavoro. Si valuta anche un rafforzamento della quattordicesima e misure contro il lavoro povero alternative al salario minimo. Resta incerta la proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1° maggio, mentre il Governo valuta aiuti mirati all’autotrasporto. Sullo sfondo, le nomine ai vertici di Consob e Antitrust restano da definire”

Care/i giovani, cogliendo l’occasione della descrizione dello sfondo dell’economia odierna, descritto autorevolmente da il Sole 24 Ore, veniamo agli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori), anch’essi nello spazio di considerazione della formazione universitaria sono ormai il “braccio armato” dell’innovazione in Italia, con tassi di occupabilità che spesso superano l’80-90%. Non c’è più bisogno di aspettare: il sistema è maturo e i portali ufficiali sono ricchi di informazioni.

Ecco i link fondamentali per orientarti, trovare i corsi e capire come funzionano:

Portali Istituzionali e di Orientamento

* TuttoITS (SistemaITS.it): È il punto di riferimento principale. Contiene l’elenco completo di tutte le fondazioni ITS in Italia, suddivise per area tecnologica e regione.

* Portale ITS Academy – Ministero dell’Istruzione: La piattaforma ufficiale del Ministero (MIM). Qui puoi trovare i dettagli sulla riforma (Legge 99/2022) e accedere ai servizi per studenti e fondazioni.

* Piattaforma Unica (Sezione ITS): Il nuovo hub del Ministero per l’orientamento, ideale per gli studenti che devono scegliere il percorso post-diploma.

Dati e Performance (Perché sceglierli)

* Indire – Monitoraggio ITS: Se vuoi vedere “i numeri” reali. L’Indire monitora ogni anno l’efficacia dei corsi, la qualità della didattica e, soprattutto, quanti diplomati trovano lavoro coerente con gli studi.

Aree Tecnologiche principali

I corsi sono raggruppati in grandi aree. Se hai già un interesse specifico, ti conviene cercare le fondazioni afferenti a:

* Efficienza energetica

* Mobilità sostenibile

* Nuove tecnologie della vita

* Nuove tecnologie per il Made in Italy (Meccatronica, Moda, Alimentare, Arredo)

* Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo

* Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)

Un consiglio pratico: Molti ITS aprono le iscrizioni e le selezioni proprio in questo periodo (primavera/estate) per i corsi che partiranno in autunno. Ti suggerisco di usare la mappa su SistemaITS.it per individuare quelli più vicini a te o nell’ambito che ti appassiona.

Torniamo al testo de Il sole 24 Ore:

“Il Pnrr ha rafforzato gli Its Academy (qui)https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-salario-giusto-e-contratti-decreto-1-maggio-AIXEb4ZC?cmpid=nl_start (i percorsi di formazione terziaria professionalizzante alternativi all’università e orientati all’ingresso rapido nel lavoro) portando gli iscritti a 40.854, oltre tre volte rispetto agli 11mila del 2021. Sono stati attivati 1.662 laboratori innovativi e 1.422 percorsi formativi, con oltre 126mila studenti coinvolti nell’orientamento. Il piano ha stanziato 1,5 miliardi, destinati a didattica, borse e infrastrutture. Le nuove norme hanno prorogato le scadenze e sostenuto la fase post-Pnrr(qui) https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-federchimica-e-its-academy-nuovi-progetti-formazione-settore-AIwhredC?cmpid=nl_start con ulteriori risorse e misure. Il tasso di occupazione supera l’80%, con picchi fino al 100%. Confindustria e rete Its sottolineano il successo del modello e la collaborazione pubblico-privata. Le imprese nel 2025 hanno richiesto 120mila diplomati, ma l’offerta resta insufficiente. Previsti altri 265 milioni per consolidare il sistema nei prossimi tre anni. Introdotte agevolazioni come riscatto pensionistico dei diplomi ed esenzione Irpef sulle borse. Il modello 4+2 è ora a regime, con gli Its centrali nella formazione tecnica avanzata”.