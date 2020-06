Ripresa o recessione, l’autunno della svolta: al webinar dell’Università Vanvitelli gli ex ministri Padoan e Tria

Ripresa o recessione: l’autunno della svolta”: a parlarne, lunedì 6 luglio alle ore 11, in diretta web, ci saranno due ex ministri dell’Economia, Pier Carlo Padoan e Giovanni Tria. L’incontro rientra nel ciclo Dialoghi sull’economia, sull’impresa e sullo Stato promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Gli interventi dei due ex ministri saranno introdotti da Mario Mustilli e Amedeo Lepore, ordinari, il primo, di Storia Economica; e il secondo di Economia e Gestione delle Imprese, presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Previsti, ancora, la relazione di Claudio De Vincenti, professore di Economia Politica all’Università di Roma La Sapienza (ed ex ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno)dei professori , e i saluti di Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento di Economia Università Vanvitelli, Andrea Della Selva, presidente dell’Associazione Risorse e Futuro, Carmine Pignata, presidente del Comitato organizzatore del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, e Lucio Romano, presidente di Comunità Solidale. Il dibattito sarà moderato dai giornalisti Federico Monga e Alfonso Ruffo.