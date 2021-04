(Ripresa: osservatorio Nextplora). Gli ecobonus incentivano la ripresa del comparto auto

Il tema dell’ambiente è da tempo al centro della riflessione e dell’azione dei governi di tutto il mondo. Ma nell’ultimo anno, con il diffondersi del coronavirus e il conseguente fermo di attività e trasporti, è diventato ancor più evidente come sia necessario un impegno maggiore e la sensibilità dei cittadini sul tema green è aumentata notevolmente. Si è assistito a un progressivo consolidamento del legame tra scienza, cittadini e governi sui grandi temi ambientali e nel nostro Paese, ad esempio, la conferma di questo trend è evidenziata dal recente piano presentato dal Premier Mario Draghi, in cui il tema ambientale percorre in modo trasversale ogni azione di governo.

Come noto, i mezzi di trasporto sono un elemento che, creando inquinamento, impatta notevolmente sull’ambiente e, di conseguenza, la propensione dei consumatori è sempre più a favore di veicoli meno inquinanti. Tuttavia, se per gli automobilisti italiani l’innovazione va di pari passo con il rispetto dell’ambiente, secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio ConTe.it, a oggi ritengono la tecnologia green ancora troppo costosa. La ricerca, frutto dell’analisi condotta, a settembre 2020, da Nextplora e ConTe.it, azienda leader nella vendita di assicurazioni/polizze online, evidenzia come le caratteristiche principali che guidano gli automobilisti italiani nella scelta del veicolo siano il prezzo interessante e l’adattabilità alle esigenze della famiglia. La situazione cambia significativamente se avessero a disposizione un budget illimitato: in questo caso utilizzerebbero tra i primi criteri di scelta proprio il rispetto ambientale, prima delle prestazioni sportive o dell’eleganza. Dati che evidenziano una grande sensibilità verso le tematiche ambientali da parte dei guidatori italiani, che vedono nel costo l’ostacolo maggiore per passare a un mezzo green.

Tuttavia, vi sono due fattori che possono contribuire a diminuire sensibilmente i costi collegati a un’autovettura a basso impatto ambientale.

Il primo è rappresentato dagli ecobonus, incentivi stanziati dal governo per svecchiare il datato e inquinante parco auto italiano, oltre che per sostenere il settore dell’automotive, gravemente colpito dalla pandemia. A inizio anno sono stati stanziati, infatti, ben 250 milioni di euro di ecobonus, di cui 120 completamente dedicati all’acquisto di auto a basse emissioni. Incentivi che, per quanto riguarda i veicoli green, sono maggiori rispetto a quelli previsti per l’acquisto di un’auto tradizionale: vi è infatti la possibilità di arrivare, tra bonus, sconto del concessionario e rottamazione, fino a 10.000 euro per un’auto elettrica.

