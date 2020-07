Ripresa post-Covid, bando di Bruxelles: 400mila euro per progetti interregionali

La Commissione europea ha lanciato un invito a manifestare interesse per partenariati innovativi per la realizzazione di progetti tra le regioni dell’Ue che sostengano gli sforzi di risposta e di recupero all’indomani della pandemia di Coronavirus. L’obiettivo dell’appello scrive la Commissione in una nota stampa – è quello di aiutare le regioni a cogliere le opportunità derivanti dalla crisi, aumentare la loro resilienza e costruire sulla base della transizione ecologica e digitale per rilanciare i settori più colpiti, come la salute e il turismo.

Il bando sosterrà le partnership interregionali in quattro aree tematiche: sviluppo della catena del valore medico, sicurezza e gestione dei rifiuti medici, turismo sostenibile e digitale, sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio , spiega la Commissione. Il bando rimarrà aperto fino al 7 settembre 2020 e il budget complessivo, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, destinato alla costituzione dei quattro partenariati tematici è di 400.000 euro.