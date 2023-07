Riqualificazione dei piccoli Comuni: nuovo bando da 132 milioni di euro

Domani, venerdì 14 alle ore 11, nella sala stampa di Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, illustrerà il bando, predisposto dal Dipartimento Casa Italia, per la presentazione dei progetti di investimento pubblico da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”. Gli ambiti prioritari d’intervento del bando, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, spaziano dalla tutela dell’ambiente alla mitigazione del rischio idrogeologico alla promozione dello sviluppo economico e sociale. Le risorse messe a disposizione sono pari complessivamente a circa 132 milioni di euro per il periodo 2017-2022 e i beneficiari sono gli oltre 5.500 Comuni individuati con Dpcm del 23 luglio 2021. Per le richieste accredito si può procedere tramite l’indirizzo https://amei.palazzochigi.it e/o la mail salastampachigi@governo.it.