Riqualificazione e lavoro: corsi gratuiti per disoccupati e inoccupati con FMTS Group

Nuove opportunità di formazione per i disoccupati, gli inoccupati e i percettori di ammortizzatori sociali della Campania, del Lazio e della Basilicata che possono accedere ai corsi organizzati da FMTS Group. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con un’attenzione particolare al digitale e ai settori strategici. L’offerta formativa è progettata in base ai fabbisogni delle aziende partner di FMTS Group, con l’obiettivo di riqualificare i partecipanti e aumentarne le opportunità di inserimento professionale. Sette sono i settori sui quali si è puntato in Campania. I primi quattro sono in programma dal mese di aprile: Competenze digitali di base, Inglese per la gestione amministrativa, Operatore dell’infanzia e Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici. Il corso in Competenze digitali di base, della durata di 60 ore con 3 EQF, toccherà i temi della navigazione, ricerca e filtro dati, informazioni e contenuti digitali; valutazione dei dati e informazioni. Inglese per la gestione amministrativa ha una durata di 120 ore con 3 EQF e consente l’acquisizione di competenze sull’uso della lingua inglese, scritta e parlata, a livello intermediate (b1 – b2), sulle tecniche di comunicazione e procedure in lingua inglese, nonché sulla comprensione della documentazione e la manualistica di supporto in inglese. Il Profilo professionale “Operatore dell’infanzia” prevede una durata di 300 ore con 4 EQF. L’obiettivo è promuovere il benessere psicologico e relazionale del bambino; collaborare alla progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi idonei a sviluppare la capacità creativa e relazionale dei bambini; promuovere il senso di appartenenza ad una comunità̀ di soggetti, stimolare l’esplorazione e lo sviluppo della capacità motoria dei bambini. Le ore di formazione in Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici sono 300, di cui 210 in aula fruibili sia a distanza sia in presenza presso la sede di Via Leonardo Da Vinci 15 – 84098; 90 ore sono in stage presso le aziende partner. Gli sbocchi professionali sono presso le aziende meccaniche di dimensioni piccole, medie o grandi, all’interno del reparto produzione o presso aziende di impiantistica elettrica generalmente con contratto di lavoro dipendente, assumendo la responsabilità̀ dei propri compiti e interagendo con capi reparti e capi squadra. Può essere anche lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell’azienda. Da settembre, sempre in Campania, sono in calendario i seguenti corsi. Operatore di panificazione e produzione di pasta, 210 ore di formazione in aula e 90 ore di stage presso aziende del settore, erogate per la parte teorica sia in aula presso Fmts Formazione sia in DAD, e nei laboratori di In Cibum – Scuola di Alta formazione enogastronomica, per verificare le competenze acquisite. Destinatari sono disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali e incapienti. Possono accedere anche coloro che sono inseriti nel programma Gol profilo 103, ossia beneficiari che necessitano di riqualificarsi. Il requisito d’ingresso richiesto è la licenza media. Il corso consente di apprendere le tecniche e le competenze alla base della professione; approfondisce le tecniche della panetteria, dei prodotti da forno e delle tecniche di produzione della pasta afferente alla grande distribuzione. Sarà tenuto da esperti di arte bianca e professionisti del settore. Operatore segretariale. Il corso prevede 200 ore totali di cui 140 ore di aula da svolgersi presso la sede di Pontecagnano oppure da casa attraverso le piattaforme on line e 60 ore di stage da svolgersi presso le aziende convenzionate. Attestato rilasciato: qualifica professionale. L’operatore segretariale è in grado di organizzare e gestire attività̀ di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità̀ e le esigenze espresse. In particolare, cura i flussi comunicativi in entrata e in uscita, l’agenda delle funzioni direttive di riferimento, il disbrigo delle pratiche burocratiche, l’organizzazione di riunioni e trasferte di lavoro, le attività̀ di accoglienza e corrispondenza. Competenza digitale associata: gestione dati, informazioni e contenuti digitali nonché interazione attraverso le tecnologie digitali. Da maggio in Basilicata sono in calendario i corsi Digital Defendere: Sicurezza e Privacy nel mondo digitale, EnerGOL Basilicata: l’importanza del personale per il settore energetico lucano ed Efficienza e Professionalità. Si terranno presso la sede di c/da Serra, Tito Scalo (PZ). Per informazioni contattare: info@euformed.it | T.0971/1750258. Digital Defendere: Sicurezza e Privacy nel mondo digitale, della durata di 60 ore è progettato per sviluppare competenze specifiche nella sicurezza informatica, attraverso obiettivi chiave come l’analisi e valutazione dei rischi su hardware e software, con la generazione di report e simulazioni di attacchi. Gli studenti impareranno a progettare e implementare soluzioni di sicurezza, gestendo recovery e backup, e a monitorare i sistemi per proteggerli da attacchi, gestendo firewall e malware. Inoltre, il corso include lo sviluppo di strategie di sicurezza aziendale, definendo procedure e formati per gli utenti. Saranno affrontati anche aspetti tecnologici e organizzativi, preparando i partecipanti a interpretare dati e implementare politiche di sicurezza efficaci. È prevista una indennità̀ di partecipazione pari a € 3,50 per ogni ora di corso frequentata per coloro che non sono destinatari di una misura di sostegno al reddito. Il percorso di reskilling EnerGOL Basilicata: l’importanza del personale per il settore energetico lucano fornisce ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere ruoli chiave nell’installazione e nella manutenzione degli impianti elettrici e per lavorare nell’ambito dell’impiantistica elettrica sia per edifici civili che industriali. Sono previste 360 ore, di cui 240 in aula, le restanti in stage presso le aziende partner leader nel settore. L’indennità è pari a € 3,50 per ogni ora di corso frequentata per coloro che non sono destinatari di una misura di sostegno al reddito. Segretariale 4.0: preparati per l’Ufficio del Futuro è in programma da aprile nel Lazio e si svolgerà nella sede di via O. Spaventola Snc, 04023 Formia (Lt). La formazione punta ad aggiornare e potenziare le competenze delle figure professionali segretariali, in modo da renderle pronte ad affrontare le sfide e le opportunità del mondo del lavoro in continua evoluzione.