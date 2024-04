Riqualificazione Piccoli Comuni: l’istruttoria si chiuderà entro giugno

Ad oggi sono state esaminate circa metà delle 2.638 domande per il bando per il finanziamento dei progetti del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Il Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri “conta di concludere l’attività istruttoria tra la fine del mese di maggio e la prima metà del mese di giugno 2024. Subito dopo la pubblicazione della graduatoria naturalmente si provvederà per competenza del Ministero dell’Interno alla erogazione delle relative risorse”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, rispondendo a un’interrogazione sui tempi di pubblicazione della graduatoria definitiva del bando. Il ministro ha evidenziato che “gli stessi comuni per poter predisporre i progetti del bando hanno chiesto per ben due volte la proroga del termine per la presentazione delle domande che pertanto è stato protratto al 15 novembre 2023 invece che l’11 settembre 2023 originariamente previsto”. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, ha precisato Musumeci, sono state presentate 2.638 domande di cui 72 riconducibili a Unione di Comuni, 306 a Comuni in convenzione e 2.260 a Comuni singoli. In totale i Comuni coinvolti sono oltre 3.300. “La Commissione di Valutazione – ha detto il ministro – ha lavorato e sta lavorando con la massima celerità. La graduatoria avrà una durata triennale”.