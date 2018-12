Riqualificazione sismica in Campania, via al bando: tra i 122 immobili interessati l’ex Hotel de Londres , Castel Capuano e il Chiostro di Montoliveto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la riqualificazione sismica di immobili di proprietà dello Stato in Campania, situati in zona sismica 1 e 2, per un totale di 11 lotti. Da oggi il bando è disponibile anche nella sezione Gare e aste insieme alla documentazione tecnica necessaria a partecipare e ha per oggetto la verifica della vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica, il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e il progetto di fattibilità tecnico-economica. Ci sono 31 beni in provincia di Napoli 30 in provincia di Salerno, 30 in provincia di Avellino, 16 in provincia di Caserta e 15 in provincia di Benevento. L’importo totale a base d’asta di 9.058.747,26 euro. La procedura si svolgerà su piattaforma telematica ed e’ aperta a operatori sia in forma singola che associata: le offerte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2019. Tra gli immobili che saranno oggetto degli interventi si segnalano in particolare l’Ex Hotel de Londres, Castel Capuano e il Chiostro Monumentale di Monteoliveto tutti a Napoli