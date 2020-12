Riscaldare la casa rispettando l’ambiente: ecco la soluzione giusta

I sistemi di riscaldamento di nuova generazione non sono solo efficienti e quindi tali da garantire un risparmio economico, ma sono pure ecologici e quindi rispettosi dell’ambiente. L’impianto di riscaldamento, infatti, da un lato deve essere in grado di produrre calore attraverso l’uso di biocombustibile, ma dall’altro deve essere pure in grado di massimizzare le prestazioni.

E questo avviene sia con il recupero di tutto quel calore che, altrimenti, andrebbe disperso, sia con un impatto ambientale che è molto contenuto come quello garantito dalla caldaia Tatano a basse emissioni. Ecco allora la soluzione, anzi le possibili soluzioni per riscaldare la propria casa rispettando l’ambiente. Dalla caldaia a pellet alla termostufa, e passando per la stufa a pellet.

Caldaia a pellet, ecco il sistema a servizio dell’impianto di riscaldamento

Nel dettaglio, la caldaia a pellet è un ottimo sistema a servizio dell’impianto di riscaldamento. E questo perché, tra l’altro, può essere collegato e può funzionare con l’impianto di riscaldamento a termosifoni che è già presente nell’abitazione. In più, la caldaia a pellet spicca in efficienza per riscaldare piccole come grandi abitazioni includendo pure quelle plurifamiliari che sono in genere strutturate su più livelli.

Inoltre, l’efficienza energetica della caldaia a pellet viene massimizzata attraverso la produzione di acqua calda sanitaria tramite vari sistemi di collegamento a partire dallo scaldabagno e passando per i sistemi a serpentina. E fino ad arrivare alla possibilità di collegare e di integrare la caldaia a pellet ad un sistema solare termico.

Termostufa a pellet, calore omogeneo e riscaldamento pure per convezione

Collegate all’impianto di riscaldamento già esistente, le termostufe a pellet sono in grado di produrre calore in maniera omogenea, e sono peraltro dei sistemi ideali quando lo spazio a disposizione per l’installazione è molto ridotto. Così come le termostufe a pellet di nuova generazione sono anche dotate di ventole di areazione, potendo così riscaldare gli ambienti circostanti anche per convezione.

Stufa a pellet, il sistema di riscaldamento ideale per i piccoli ambienti

A differenza delle termostufe e delle caldaie a pellet, la stufa a pellet, invece, è un sistema di riscaldamento che è ideale per i piccoli ambienti. E questo perché il calore viene prodotto e disperso per irraggiamento e per convezione. Alla stufa a pellet, per direzionare il calore, possono essere inoltre collegate delle canalizzazioni che, a gestione indipendente, permettono di convogliare e di direzionare il calore prodotto nelle stanze più lontane rispetto a dove la stufa a pellet è stata installata.

I vantaggi nel passare ad un impianto di riscaldamento di nuova generazione

Grazie al cosiddetto conto termico, attualmente la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento può permettere di accedere agli incentivi con un conseguente e sensibile abbattimento dei costi. In particolare, sono previsti incentivi, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in Italia, andando a sostituire non solo le vecchie caldaie che sono alimentate a legna o a gasolio, ma pure le termostufe, i termocamini e le caldaie che, alimentate a biomassa, sono di vecchia generazione. Non è prevista invece l’incentivazione tramite conto termico in caso di sostituzione di caldaie che sono alimentate a gpl oppure a metano.

In ogni caso, sulle condizioni di accesso agli incentivi è sempre preferibile rivolgersi ad un installatore professionista. Per esempio, le caldaie a pellet accedono al conto termico non solo se sono certificate in classe 5, ma anche se la potenza della nuova caldaia da installare non supera del 10% la potenza della caldaia che si vuole sostituire. Inoltre, l’ammontare dell’incentivo riconosciuto tramite il conto termico dipende non solo dalla potenza e dal coefficiente premiante della caldaia, ma anche e soprattutto dalla zona climatica dove l’impianto di riscaldamento di nuova generazione sarà installato.