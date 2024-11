Riscaldatori di tabacco: le caratteristiche di questa alternativa alla sigaretta

I riscaldatori di tabacco sono prodotti per consumatori adulti di nicotina; disponibili in commercio già da alcuni anni, rappresentano una delle possibili alternative al fumo tradizionale (sigarette, sigari e simili). Rispetto ai prodotti a base di tabacco da bruciare, i dispositivi scalda tabacco sono contraddistinti, in particolare, dall’assenza di combustione. In questo approfondimento vediamo come funzionano e come si differenziano dalle comuni sigarette.

Cos’è uno ‘scalda tabacco’?

È un dispositivo elettronico dotato di una batteria agli ioni di litio che ne permette il funzionamento. Come si può intuire, questo tipo di device scalda una miscela di tabacco, che può essere aromatizzata con fragranze fruttate o fresche, senza raggiungere il punto di combustione. In altre parole, nei riscaldatori il tabacco non brucia, anche se viene esposto a temperature piuttosto elevate; il processo di riscaldamento viene monitorato da appositi sensori e software, i quali tengono sotto controllo i profili di temperatura evitando che la miscela possa bruciare.

Il tabacco per i riscaldatori è reso disponibile sotto forma di stick monouso; questi vanno inseriti in un apposito slot che funge da camera di riscaldamento per la miscela. Una volta attivato, il dispositivo scalda la miscela e produce un vapore di tabacco contenente nicotina, ma privo di particelle o residui solidi.

La caratteristica principale dei riscaldatori è, quindi, l’assenza di combustione che determina, a sua volta, la mancata produzione di particelle solide.

Come funziona un riscaldatore

All’interno di un dispositivo scalda tabacco è presente un sistema di riscaldamento che può essere di due tipi: induttivo o resistivo.

I riscaldatori a induzione sfruttano la Induction Heating Technology per scaldare la miscela di tabacco: la corrente elettrica passa attraverso una bobina metallica, avvolta attorno allo slot in cui viene inserito lo stick monouso. Ciò determina la formazione di un lieve campo elettromagnetico, dal quale si sprigiona il calore che riscalda progressivamente la miscela, senza farla bruciare. Questa tecnologia è piuttosto diffusa e caratterizza molti dispositivi in commercio, inclusi i riscaldatori di tabacco a marchio glo™.

I dispositivi a riscaldamento resistivo funzionano diversamente. Al loro interno si trova una resistenza, ovvero una componente fatta di materiale con capacità conduttive. Il passaggio della corrente elettrica crea una sorta di frizione all’interno della resistenza, per effetto della quale la componente si surriscalda, generando così il calore che serve a scaldare la miscela di tabacco.

Gli stick senza tabacco

Nei dispositivi sopra descritti è possibile utilizzare anche stick privi di tabacco. Sono infatti disponibili anche miscele a base di erbe, aromatizzate con fragranze fruttate o fresche e contenenti nicotina. Si tratta, quindi, di un prodotto per consumatori adulti di nicotina, pur essendo privi di tabacco. Come ‘base’ per la miscela si utilizza il Rooibos, che si ricava dalla lavorazione di un arbusto originario del Sud Africa.

Anche gli stick alle erbe vengono scaldati all’interno del dispositivo, senza raggiungere il punto di combustione. Il risultato è, anche in tal caso, un vapore contenente nicotina.

Differenze con altri prodotti per fumatori

I dispositivi che scaldano gli stick a base di tabacco o erbe con nicotina presentano alcune sostanziali differenze rispetto ad altri comuni prodotti per fumatori.

Nelle sigarette tradizionali, e in altri lavorati affini, il tabacco brucia completamente, sprigionando un fumo dall’odore acre, intenso e persistente, oltre a produrre cenere e residui.

Nelle sigarette elettroniche, invece, il tabacco non è presente in alcuna forma. I dispositivi noti anche come e-cig sono, a tutti gli effetti, dei piccoli vaporizzatori. Al loro interno è presente una cartuccia che contiene un liquido (composto da acqua, aromi e varie altre sostanze) che viene nebulizzato per produrre un aerosol contenente nicotina.

