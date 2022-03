Uno studente di 10 anni ha rischiato di morire soffocato dalla merenda, in classe, e solo l’immediato intervento della maestra, che aveva seguito un corso sulle tecniche di disostruzione delle vie aree superiori, ha evitato il peggio. Una vicenda “su cui giova riflettere”, per l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, che commenta in una nota la notizia a lieto fine riportata da La nuova provincia. L’episodio durante l’intervallo in una scuola primaria di Asti.