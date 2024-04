Rischio idrogeologico, Stravato (Sogesid): concentrare azioni

“Sistema investimenti va rettificato”

Roma, 19 apr. (askanews) – “Oggi noi stiamo ponendo temi importanti in relazione al dissesto, in particolare sul tema dell’organizzazione dei sistemi di investimento sugli interventi sul dissesto idrogeologico da poter mettere a terra. Un sistema che va in qualche modo rettificato perchè oggi dobbiamo concentrare gli interventi, qualificarli, trovando procedure per metterli a terra il più velocemente possibile”.Lo ha detto Errico Stravato, Amministratore Delegato SOGESID, in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico.