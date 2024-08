Riserva Wwf Cratere degli Astroni svelata da realtà aumentata

Un nuovo modo di vivere l’esperienza nella natura grazie alle possibilità offerte dalla realtà aumentata: da settembre sarà possibile effettuare il tour nella riserva WWF Cratere degli Astroni, nel cuore dell’area flegrea di Napoli, aggiungendo alla realtà circostante dettagli non sempre visibile ai visitatori o ad occhio nudo. Il progetto, che porta la firma di Econauti, si chiama “La vita segreta degli alberi” e verrà lanciato da settembre 2024 nell’oasi naturale. In cosa consiste? Giunto in Oasi, il visitatore troverà un primo totem con tutte le istruzioni per scaricare l’app dell’Econauta (disponibile per iOS e Android) e attivare l’esperienza aumentata. Da quel momento si potrà iniziare la discesa verso il bosco secolare celato dall’antico cratere vulcanico dove troverà ad attenderlo Farnia, il primo contenuto in realtà aumentata nonché la guida virtuale del percorso. Sarà lei, con la sua voce, ad accompagnare e guidare il visitatore lungo tutto il percorso alla scoperta di creature invisibili, voci misteriose e dettagli sorprendenti che sveleranno l’incredibile e vivace vita segreta del bosco. Il tutto grazie ai QR Code disseminati nel bosco che sbloccheranno contenuti inediti di tipo audio, video e AR rivelando aspetti solitamente invisibili del bosco degli Astroni e, più in generale, degli ambienti naturali. Per accedere ai contenuti e lasciarsi incantare dalla esperienza aumentata basterà avere a portata di mano il proprio smartphone. “L’esperienza è stata pensata e realizzata per essere fruibile sia dagli adulti che dai bambini”, ha spiegato Corrado Sorge, fondatore di Natour, la startup a cui fa capo il progetto Econauti che ha l’ambizioso obiettivo di spingere le persone a vivere esperienze all’aria aperta e immersi nella natura. “Attraverso questa iniziativa – ha continuato – il progetto Econauti mira a dimostrare che la scienza e la tecnologia possono amplificare la bellezza e la conoscenza della natura, trasformando una semplice passeggiata in un’esperienza spettacolare e indimenticabile”. I biglietti sono disponibili su Econauti.it.