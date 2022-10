Risparmiare energia: soluzioni ed idee

Il delicato equilibrio geopolitico rotto dalla guerra in Ucraina ha portato in Europa ed in Italia ad un importante rincaro dell’energia elettrica: sappiamo un pò tutto. E’ un tema molto molto caldo: più del sole estivo. L’energia però ci serve per vivere e lavorare tanto è vero che una delle migliori soluzioni in uso da qualche mese è EcoFlow RiverPro un generatore di energia portatile fondamentale per alimentare im ‌dispositivi essenziali. Il generatore è capace di tenerne in carica ‌fino‌ ‌a‌ ‌nove‌ ‌contemporaneamente,‌ ‌è dotato di ‌prese‌ ‌a muro,‌ ‌prese‌ ‌USB‌, prese CC,‌ ‌pesa ‌di solo 7,6‌ ‌kg. E’ uno strumento utile da avere in azienda o in casa perchè anche se costa cara l’energia elettrica è diventato un bene primario essenziale per vivere e lavorare ma anche per affrontare una vacanza in serenità. EcoFlow River Pro è uno strumento importante, infatti poter avere l’energia anche in situazioni particolari si rileva importantissimo sia per il lavoro e perchè no persino per la salute. Ad oggi però viviamo una condizione di precario equilibrio per quanto riguarda il tema dell’energia e gli aumenti, dicono, sono alle porte. Vediamo insieme come poter risparmiare in modo intelligente e sano per tutti.

3 idee per un risparmio energetico fattivo

Eliminare l’uso di elettrodomestici ad alto consumo . Sappiamo quali sono? Li abbiamo in casa. Gli esperti suggeriscono di evitare o moderare l’utilizzo di: stufa elettrica (costo indicativo 0,90 ad ora) bollitore elettrico (0,73 ad ora) asciugacapelli (0,72 ad ora) friggitrice ad aria , (0,68 euro l’ora), piastra per capelli , (0,59 euro l’ora), asciugatrice , (con 0,53 euro l’ora) ferro da stiro , (0,45 euro l’ora) , forno elettrico , (0,42 euro l’ora), aspirapolvere , (0,42 euro l’ora), condizionatore , (0,32 euro l’ora), lavatrice ,( 0,14 euro l’ora). Chiaramente i costi riportati sono per strumenti ad alta efficienza, bisogna sempre ricordare che è necessario prestare massima attenzione anche alle lampadine o ai computer e cellulari lasciati connessi all’impianto elettrico senza motivo.

Stand by : evitarlo sempre. Le tv ed i monitor lasciati in stand by così come tutti gli altri strumenti generano consumo e spreco inutile capace di fare impennare la bolletta personale. Spegnere è molto semplice: non lo si vuole fare? Esistono strumenti in grado di aiutarci.

Temperature eccessive : sono una fonte di spreco energetico importante. Dunque è bene avere un tepore o un fresco moderato con una lieve escursione non superiore ai 5 gradi così come l’acqua dello scaldabagno deve essere certamente inferiore ai 40.

Con queste idee è possibile ottimizzare i costi della corrente elettrica ed avere dei consumi moderati. L’eccesso, ricordiamocelo è sempre sbagliato. Ciò che non viene consumato in corrente elettrica può diventare risparmio!

In casa si può risparmiare davvero tanto anche con elettrodomestici nuovi ed innovativi, infatti quelli di ultima generazione sono elettrodomestici efficienti e servizi intelligenti studiati per massimizzare i risparmi energetici e fornire soluzioni sostenibili.

Elettrodomestici: usiamoli bene

L’uso intelligente degli elettrodomestici è importante per quanto riguarda il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale ed anche, perchè no, la durata degli stessi. In genere pensiamo di essere in grado di usare bene i nostri elettrodomestici invece non è sempre così, persino la posizione è importante. Ecco alcuni suggerimenti da tenere conto e mettere in pratica.

Forno : non metterlo mai vicino al frigorifero, evitare la pulizia automatica meglio una pulizia manuale ben fatta. Si risparmia non di poco perchè per andare in pulizia automatica il forno deve arrivare a 500 gradi dunque con un grosso dispendio energetico. Lavastoviglia : solo a pieno carico e con il lavaggio eco. Non usare mai altri programmi Frigorifero: non mettere cibi caldi e, prestare massima attenzione, alla chiusura delle porte. Un frigo ordinato fa risparmiare, non caricare mai troppo l’apparecchio. Lavatrice , come per la lavastoviglie, solo come la lavastoviglie, va usata a pieno carico. Utilizzare il programma eco e prediligere il lavaggio a 40 gradi. Climatizzatori : la variazione di gradi deve essere massimo 6 ed è meglio prediligere il deumidificatore.

Fondamentale far lavorare sempre bene e a pieno carico gli elettrodomestici ma è bene decidere di avere sempre strumenti di ultima generazione.

Decreto bollette: tra indiscrezioni e novità

Attesissimo da tutto il decreto bollette è in arrivo. E’ necessario tenere a mente che risparmiare e prestare attenzione è la soluzione migliore ma anche il Governo, giustamente, mette la sua parte.

Il decreto bollette è quasi pronto e già tutti scalpitano.

Innanzitutto il piano energetico che non è poi così tragico ma che porta l’Italia ad avere risorse per poter andare avanti in modo positivo. Entrerà infatti in vigore un piano di risparmio energetico: un grado in meno – di temperatura in casa – e un’ora in meno di accensione di termosifoni, questo secondo il ministro Cingolani e i tecnici esperti del Ministero fa risparmiare 180 euro di bolletta nelle singole case e 2,7 miliardi metri cubi di gas all’anno non poco!

Il Governo prevede prezzi calmierati 18 terawattora e due miliardi di metri cubi di gas alle aziende per evitare chiusure questo pure è uno step importantissimo.

Il decreto è davvero attesissimo un pò per tutti: il rincaro dell’energia potrebbe far schizzare i prezzi e con essa l’inflazione. Questo è un momento delicato in cui l’Europa cerca di ridurre la dipendenza dal gas russo ma non si è lavorato abbastanza sulle rinnovabili. Da un lato c’è po la Francia spinge sul nucleare e così alte realtà europee e noi, in Italia, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.Secondo l’ultimo bollettino mensile di Terna, nel nostro Paese gli invasi dei serbatoi sono al 38% rispetto ai valori massimi, un anno fa eravamo oltre il 55% e da gennaio a luglio la produzione di energia idroelettrica è calata del -38% il vento soffia ma non troppo e le rinnovabili da sole non bastano infatti in Italia: nel mese di luglio la produzione di energia eolica è inferiore del 27% rispetto allo stesso mese del 2021. società Algebris consiglia tutti sia i cittadini che i politici di puntare soprattutto sul risparmio energetico che, insieme alle fonti rinnovabili, può far cambiare le sorti del Paese.