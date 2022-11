Risparmiare in bolletta installando nuovi serramenti

L’inverno è ormai prossimo e per contenere le spese energetiche una buona soluzione è provvedere all’installazione di nuovi serramenti. Oltre al legno anche il PVC può essere un’ottima soluzione, per più ragioni.

Scopriamo quali.

Serramenti su misura: risparmio energetico e non solo

Lo sapevi che i vecchi serramenti comportano una dispersione di calore anche del 25-30% e di conseguenza una maggiore necessità di riscaldare l’ambiente abitativo? Questo in termini economici si traduce in una spesa energetica elevata che, viste le problematiche attuali, può diventare davvero molto esosa.

Dunque, come è possibile risparmiare? Oltre ad adottare alcuni comportamenti virtuosi in casa, è possibile fare qualcosa in più.

Se i vecchi infissi vengono sostituiti con finestre in legno, legno alluminio o PVC, si può ottenere un perfetto isolamento termico. Questo significa che il calore prodotto dal riscaldamento casalingo non si disperde, il comfort nelle stanze diventa maggiore e i consumi di conseguenza si riducono rispetto a prima.

Vetri. Meglio sceglierli con cura per ottenere risparmio energetico

Anche il vetro ha un ruolo importante in un nuovo infisso. Vediamo le due tipologie da prendere in considerazione:

Se si vuole ottenere un ottimo isolamento termico si consigliano i vetri basso emissivi . Questi infatti permettono di ridurre in modo importante i costi di riscaldamento, rendendo inoltre le stanze più confortevoli.

I vetri isolanti (solari e selettivi) sono un’altra tipologia sempre pensata per migliorare l’isolamento termico ed energetico dell’abitazione.

Esistono dei parametri da tenere in considerazione quando si sta scegliendo un vetro.

Uno di questi è la trasmittanza termica (U). Più questo valore è basso e più la dispersione termica è altrettanto bassa.

Questo è il valore presente nei vetri selettivi, pensati per le zone con clima molto rigido che, rispetto ai vetri tradizionali, sono realizzati con una tecnologia tale da trattenere il calore dalla parte interna, riflettendo quella esterna.

Se sei alla ricerca di un fornitore di serramenti su misura a Treviso, o nelle altre province del Veneto, cerca di farti consigliare da una persona esperta capace di trovare soluzioni che si addicono alle tue esigenze. La Serramenti Povellato, con sede a Pieve di Soligo Treviso, è in grado di offrire consulenza e esperienza per il restauro della tua casa.