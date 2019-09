Risparmio energetico e gestione di impianti, prorogati i bandi Its Energy Lab: domande entro il 22 ottobre

Opportunità per i giovani interessati a lavorare nel settore dell’efficienza energetica: sono prorogati fino al 22 ottobre gli ultimi due bandi lanciati da Its Energy Lab per la formazione di professionisti del risparmio energetico nell’edilizia sostenibile e tecnici specializzati nella gestione e la verifica di impianti.

A riaprire le candidature, che si sarebbero dovute chiudere lo scorso 24 settembre è l’Istituto specifico per il settore energetico riconosciuto e autorizzato da Miur e Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria. Ne fa parte la società napoletana Graded Spa insieme ad altri soggetti partner: le Università degli Studi del Sannio e di Salerno, l’Istituto Tecnico Industriale G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, l’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Acen), l’Ente regionale Formazione e Addestramento Professionale Uil Campania, l’Associazione Piemmei Napoli per la Formazione, Stampa Consulting Formazione alle Imprese, la Eitd scarl, i Comuni di Cusano Mutri (Benevento), San Giorgio del Sannio (Benevento), Tocco Caudio (Benevento), Buonalbergo (Benevento) e altre importanti realtà imprenditoriali quali Siram Spa, Sti srl, Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici srl Entrambi i corsi hanno una durata biennale (2019-2021) e sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, e a coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di formazione tecnica superiore. L’obiettivo è specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro al termine di un percorso di 1.800 ore, di cui 1.080 di attività d’aula e laboratorio e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile. Nell’arco del biennio, Graded sarà impegnata nel corso per “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici” attraverso le docenze di ingegneri e personale esperto (Claudio Miranda, Davide Capuano e Giuseppe Gregorini) e i successivi stage.