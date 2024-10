I Btp registrano una fortissima richiesta durante la recente emissione gestita dal Dipartimento del Tesoro. Nella giornata del 22 ottobre gli ordini degli investitori istituzionali superano complessivamente i 200 miliardi di euro, una cifra senza precedenti in Europa. La domanda per il Btp a 7 anni raggiunge i 99 miliardi, a fronte di un’emissione iniziale di 10 miliardi, mentre per il titolo trentennale si sono raccolti 107 miliardi di richieste, rispetto a un’offerta di soli 3 miliardi.