Risparmio, nel 2025 crescita record per la ricchezza delle famiglie

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è accelerata nel 2025 ed è aumentata complessivamente di 266,6 miliardi di euro, passando da 5.881,6 a 6.148,2 miliardi, con una crescita pari al 4,5 per cento. Un incremento rilevante, rispetto al 2024, che si accompagna a una profonda ricomposizione dei portafogli, segnata da una graduale riduzione della liquidità improduttiva e da un rafforzamento degli investimenti finanziari più dinamici: più titoli e meno depositi, anche se i conti correnti restano la singola voce più consistente del risparmio, crescendo da 1.112,4 miliardi nel 2024 a 1.140,9 miliardi nel 2025, con un aumento di 28,5 miliardi (più 2,6 per cento). Tuttavia, la loro incidenza sul totale scende leggermente dal 18,9 al 18,6 per cento, segnalando che la liquidità continua ad aumentare in valore assoluto, ma perde centralità nella composizione complessiva della ricchezza. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale in calo risultano invece i depositi, che diminuiscono da 444,4 a 432,5 miliardi, con una riduzione di 11,9 miliardi (meno 2,7 per cento) e una contrazione del peso dal 7,6 al 7,0 per cento. L’andamento conferma il progressivo disimpegno delle famiglie dagli strumenti a più bassa remunerazione.