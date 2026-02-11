Ristorante Rescigno, arriva il menù di Carnevale (anche gluten free)

Il Carnevale non è solo una festa di colori e maschere, ma soprattutto un rito culinario che affonda le radici nel cuore della tradizione napoletana. Il Ristorante Rescigno propone il proprio menù di Carnevale, un viaggio gastronomico tra i sapori più autentici della memoria, con una importante particolarità: la proposta è disponibile anche in versione senza glutine.

Il menu di Carnevale del Ristorante Rescigno è il giusto mix tra storia e devozione gastronomica con un occhio ai valori che contraddistinguono questa famiglia, ovvero Tradizione, Passione e Inclusività.

Ai piatti classici del Ristorante Rescigno si aggiungono le “colonne portanti” della cucina carnevalesca napoletana:lo scagnoziello di polenta, fritto a regola d’arte per risvegliare il palato, i primi della tradizione, ovvero la lasagna rossa classica, ricca e opulenta come vuole il cerimoniale, e gli iconici spaghetti con soffritto di frattaglie di maiale, un piatto per i veri amanti dei sapori forti e sinceri. Come secondi, la famiglia Rescigno propone le costatelle di maiale, accompagnate dalle immancabili papaccelle, e la tipica cervellatina con friarielli, il binomio perfetto della cucina campana.

Anche la pasticceria artigianale, altro cavallo di battaglia della famiglia Rescigno, ‘festeggia’ il Carnevale con un trionfo di zuccheri e fragranza che include chiacchiere, savoiardi e sanguinaccio (anche senza glutine), il classico migliaccio napoletano, cremoso e profumato d’agrumi, castagnole e frittelle con uvetta e canditi, servite calde e zuccherate.

“Al Ristorante Rescigno, il Carnevale è una cosa seria. Vogliamo che ogni cliente, che mangi con glutine o senza, possa affondare la forchetta nella nostra lasagna e sentirsi a casa. Perché a Carnevale ogni scherzo vale, ma sul cibo non si scherza mai!” conclude così la famiglia Rescigno.

Il menù di Carnevale è disponibile fino a domenica 22 febbraio.