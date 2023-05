Ristoratore vieta ingresso al locale ai minori di 14 anni: Lasciati allo sbando

“Nel mio ristorante ho vietato l’ingresso ai minori di 14 anni. Ho preso questa decisione perché alcuni bambini erano completamente lasciati allo sbando. Ho avuto bambini che mi rompevano tutti i bicchieri, dopo questo episodio ho deciso di prendere questa decisione. Sono stato massacrato per questa scelta, mi hanno lasciato recensioni negative chiamando ‘fascista’ e ‘razzista’”. Così Pino Milucci, 56enne titolare del ristorante Oasi Marina – che prima era a Roma e ora si è trasferito a Napoli – intervistato da LaPresse nei giorni in cui nella Capitale sono in corso gli Stati generali della natalità. “Ci sono i genitori che non riescono a educare i propri figli, se parli con loro sono sempre dei ‘campioni’, non sbagliano mai. Insegno al Liceo Giordano Bruno di Roma, sono un professore e posso confermare che c’è assolutamente una crisi di valori. I problemi della natalità sono dovuti alla mancanza di welfare e perché la vita costa troppo. Pensate quanto è difficile affittare una casa: servono due lavori. E poi non si sa a chi lasciare i bambini quando si è al lavoro. Il governo di questo si dovrebbe preoccupare, visto che non lo hanno fatto i governi degli ultimi trent’anni”.