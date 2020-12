Ristorazione, allarme Fiepet: Senza Natale e cenone Capodanno persi 720 mln di euro

“Ormai è assodato che per i giorni di Natale e Capodanno noi ristoranti saremo chiusi. E calcoliamo che solo senza il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno la ristorazione perderà nel nostro Paese 720 milioni di euro. Senza contare gli altri giorni in queste festività in cui dovremo stare chiusi”. Così all’Adnkronos/Labitalia il presidente di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri. Per Banchieri oltre al danno c’è anche la beffa “perchè molti ristoratori avevano già preso prenotazioni per quei due giorni e avevano anche acquistato prodotti particolari e specifici da cucinare per i clienti per quei giorni”, conclude Banchieri.