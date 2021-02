Ristorazione, “copertura solidale” della De Vivo Showroom ai locali del lungomare di Napoli distrutti dalla mareggiata

E’ stato completato oggi il montaggio del gazebo offerto gratuitamente ad uno dei ristoranti del Lungomare partenopeo che ha subito gravi danni dopo la violenta mareggiata del 28 dicembre scorso. E’ il lieto fine dell’iniziativa “Copertura Solidale”, proposta dalla famiglia De Vivo, proprietaria dell’omonima azienda che produce e installa coperture per esterni dal 1980.

All’indomani della mareggiata, infatti, era stata lanciata il progetto di solidarietà da parte della De Vivo Showroom che offriva a 5 ristoratori, gratuitamente, nuove coperture per esterno rimovibili, progettate e prodotte su misura. Si trattava di un supporto concreto, che però, purtroppo, ha trovato l’adesione di un solo imprenditore. Durante il montaggio della struttura i ristoratori confinanti, che non hanno risposto alla proposta, si sono meravigliati della concretezza del progetto.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per ripristinare l’area esterna del ristorante Mammina e mi auguro che possano beneficiare al massimo della nostra struttura – spiega Raffaele De Vivo, l’amministratore delegato – Riteniamo che il settore della ristorazione, sia uno dei più colpiti dal Covid, e ci sarebbe piaciuto fare qualcosa di più, ma evidentemente, in questo difficile momento, esiste più scetticismo che fiducia”.

La De Vivo Showroom, ha progettato, prodotto ed installato una struttura di 150 mq, a supporto degli ombrelloni già esistenti, che permetterà al ristorante “Mammina”, di lavorare anche in condizioni meteo avverse, non appena i ristoranti potranno riaprire al pubblico.