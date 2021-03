Ristorazione, Giovanni Rallo: Covid, ho trasformato la crisi della mia impresa in opportunità. Ecco come

La sua attività è stata gravemente colpita dalla crisi economica scatenata dal covid 19 ma Giovanni Rallo, giovane imprenditore nel campo della ristorazione, non si è arreso. “Ho deciso di reagire trasformando la crisi della mia azienda in opportunità. E, anche se con fatica, ci sto riuscendo. Ora vorrei condividere la mia storia con i tanti imprenditori che in questo momento, come me, si stanno trovando in difficoltà, ma che magari non trovano la forza di andare avanti. Vorrei affidare loro un messaggio di solidarietà, ma anche e soprattutto di incoraggiamento, un invito a guardare le cose sotto nuovi punti di vista e a fare squadra anche con altri settori”.

“Ho quasi 40 anni – racconta Gallo -, 20 anni dei quali spesi nel campo dell’organizzazione di eventi. Da oltre 15 anni sono a capo della mia Rama Eventi, che si occupa della fornitura di servizi di catering e banqueting. Nessuno mi ha aiutato, quel che ho lo devo soltanto alla mia passione e al mio impegno: che mi hanno consentito di competere con aziende storiche e, infine, di conquistare un posto di riguardo nel panorama della ristorazione campana”. “Si può dunque immaginare – continua l’imprenditore – con quale sofferenza abbia dovuto assistere, impotente, al repentino declino della mia attività sotto i colpi della pandemia. Inizialmente ho avuto un grande sconforto: il settore di maggiore introito della mia azienda che è la banchettistica per eventi, soprattutto matrimoni, si è completamente fermato; l’indotto del catering per congressi e convegni anche. I ristoranti che gestiamo hanno iniziato ad aprire e chiudere al ritmo singhiozzante dei Dpcm. Ho dovuto mettere i dipendenti in cassa integrazione e chiudere un ufficio per risparmiare le spese”. L’azienda sembra ormai incamminata per una strada senza ritorno. Non saranno certo le mance del Governo a rilanciare un’impresa che, per vivere, avrebbe bisogno che si tornasse indietro di dodici mesi. Ma abbattersi non serve.

“E’ stato a questo punto che ho capito che occorreva fare qualcosa – dice Rallo -. Così ho cercato di convincere i miei dipendenti a vedere le cose sotto altri punti di vista, e di trasformare la crisi in opportunità. La crisi, infatti, è forte ma ci dà anche la possibilità di dedicarci al perfezionamento, ci dà il tempo di fare le cose che normalmente dobbiamo fare alternandole al calendario lavorativo. Allora ecco che ho voluto avviare alcuni progetti proprio in questo periodo: a Natale abbiamo indossato le mascherine e riacceso i fornelli per sperimentare nuove ricette approdando ad un prodotto gourmet (un panettone rustico) che è andato a ruba, superando le nostre aspettative. Ora sto facendo fare dei corsi di aggiornamento ai miei dipendenti, in particolare al personale di cucina ingaggiando uno chef stellato; dato il successo del prodotto natalizio stiamo studiando come migliorarlo per l’anno prossimo; con aziende di informatica mi sto organizzando per introdurre nuovi processi di digitalizzazione all’interno della mia azienda, insomma, non ci piangiamo addosso e cerchiamo di andare avanti con impegno e creatività”. “E non sono più solo – afferma Rallo -. In questo periodo ho ricevuto varie richieste da giovani imprenditori lungimiranti che vogliono investire nel settore della ristorazione e vogliono farlo proprio adesso. Sembrerebbe un paradosso ma non lo è. E’ per loro che sta funzionando il mio servizio di restaurant start up e restaurant management, che porto avanti facendo squadra con professionisti come architetti, consulenti finanziari, consulenti di immagine aziendale. C’è tanto da fare e non dobbiamo fermarci. Il settore è in crisi e dobbiamo avere gli aiuti necessari perché le nostre aziende stanno a terra, le spese ci sono e abbiamo perso l’intero fatturato di un anno. Ma dobbiamo anche essere noi stessi il motore della ripresa e soprattutto fare squadra”.