Ristorazione, i costi della pausa pranzo: a Napoli l’aumento più significativo

Tra il 2023 e il 2024 partecipare al rito del caffè napoletano è diventato sempre più caro: da un anno all’altro, infatti, il capoluogo campano ha visto un incremento del costo medio del caffè del +10,5%, il più alto d’Italia. Stesso trend per quanto riguarda il panino al bar, che nel 2023 si assestava su un prezzo medio di circa 3€, mentre nel 2024 è salito a 3,4 euro facendo registrare un aumento del +15,4%. Nel 2024 in tutte e venti le città italiane analizzate da SumUp il prezzo del caffè è cresciuto rispetto all’anno precedente: quella con l’incremento minore, però, è Palermo (+0,8%), dove è diminuito anche il costo medio del panino (-0,3%). Resta Venezia, però, la città in cui il sandwich al bar ha visto la maggiore riduzione di prezzi nel 2024: -5%.

Nel 2024 fare colazione al bar, pranzare e cenare al ristorante sono attività che si pagano sempre di più con la carta. Questi settori, infatti, hanno fatto registrare nel 2024 alcuni degli aumenti più rilevanti di transazioni cashless: crescita del +35,1% nei bar e del +27,8% in caffè e ristoranti. Una buona parte delle transazioni con carta giornaliere si svolge proprio fra le 12 e le 14, durante la pausa pranzo: il 15% nei bar e il 18% nei ristoranti; in entrambi i settori con una crescita media pari a circa il +35%.

In Italia sono gli abitanti diper un panino e un caffè: nella provincia umbra, infatti, nel 2024 la spesa media in pausa pranzo è dPer trovare i pranzi più cari, invece, bisogna guardare all’estremo, infatti, panino e caffè costano mediamente. Raccontata spesso come una delle città più care d’Italia,è inaspettatamente la città con ile anche l’unica in cui il costo medio di panino e caffè è diminuito dal 2023 al 2024: -3,3%. Andando a Sud, invece, il valore della pausa pranzo cresce: se, anel 2024 panino e caffè hanno visto: ad aumentare, infatti, sono stati ile anche ilSono alcuni dei dati che emergono dall’, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, che ha analizzato il costo medio di un panino e un caffè in venti fra le principali città italiane nel 2023 e nel 2024 a partire dalle rilevazioni dei prezzi di beni e servizi di largo consumo dei Mise. “Il prezzo di un panino e un caffè al bar o al ristorante, una delle opzioni più comuni per la pausa pranzo in orario d’ufficio, è aumentato in quasi tutte le città analizzate, con le sole eccezioni di Venezia e Palermo, ma nella maggior parte dei casi si è trattato di aumenti contenuti- dichiara, responsabile Online Sales Eu di SumUp- Il settore HoReCa è tra quelli dove nell’ultimo anno sono anche cresciuti di più i pagamenti senza contanti, con una crescita significativa proprio nella fascia oraria della pausa pranzo, ed è calato lo scontrino medio cashless, segno che i consumatori sono sempre più a loro agio a pagare senza contanti anche le piccole spese come il panino o il caffè”.