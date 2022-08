Ristorazione, il 2022 è un anno d’oro per il fatturato

Segnali positivi dai dati sulle performance economiche del comparto dellaNel corso del II trimestre di quest’anno si registra una crescita, in termini di fatturato , delrispetto al 2021 e delrispetto al 2019. “Si tratta certamente di un buon risultato che, pur tenendo conto del fatto che nello stesso periodo dello scorso anno erano ancora in vigore limitazioni parziali dell’attività, testimonia un progressivo ritorno alla normalità”. E’ quanto si legge in una nota del, la Federazione italiana dei pubblici esercizi.