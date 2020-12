Ristorazione oltre il Covid, webinar con 7 chef d’eccezione promosso da ildenaro.it, Università Parthenope ed Impresa+

Nasce dall’idea di 7 apprezzatissimi chef il meeting online in diretta venerdì, 11 dicembre 2020, a partire dalle ore 18,30 sui canali social de ildenaro.it e sulla piattaforma Zoom. Si chiamerà “Ristorazione, oltre il Covid con fiducia” e vedrà la partecipazione di operatori del settore, docenti universitari, esperti di marketing, giornalisti, figure istituzionali e manager. Al centro del confronto, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in collaborazione con gli stessi chef e l’associazione Soluzione Impresa Più, vi sarà il tema di come reagire all’emergenza tra iniziative, esperienze e progettualità. Il quotidiano Il Denaro fornirà all’evento il supporto ed il coordinamento tecnico. Ai lavori prenderà parte, inoltre, il direttore Alfonso Ruffo, fra gli organizzatori della tavola rotonda.

Veniamo ora ai nomi dei protagonisti. Intanto di quelli di questa straordinaria ed inusuale “brigata”, fatta di cuochi eccellenti e noti a livello internazionale, che una volta non daranno il meglio di sè in cucina ma nel dibattito sulle sorti della ristorazione oggi e oltre il Covid, che loro stessi hanno sollecitato e voluto . Sono tutti della provincia di Napoli, anche se i piatti a cui hanno dato vita hanno fatto – e tuttora fanno – il giro del mondo. Si tratta di Alfonso Caputo della Taverna del Capitano (Nerano, Massa Lubrense); Graziano Caccioppoli dell’hotel Capo la Gala (Vico Equense); Giuseppe (con Federica) Aversa de Il Buco di Sorrento; Domenico Iavarone del Josè Restaurant di Torre del Greco; Antonino Montefusco del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento; Salvatore La Regione del Mammà di Capri; Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana di Capri. Sono i “magnifici sette” della ristorazione “made in Napoli” che venerdì, dopodomani, si confronteranno in diretta web con Maria Rosaria Carillo, ordinario di Economia politica all’Università Parthenope; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria; Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1; Alfonso Ruffo, direttore de ildenaro.it; Nicola Ruocco, marketing manager ed esperto di strategia d’impresa; Fabio Serini, docente dell’Università Parthenope; Enzo Vizzari, direttore delle Guide de L’Espresso.

In occasione dell’evento sarà lanciata una raccolta di fondi in favore della Caritas Sorrento-Castellammare di Stabia, attraverso la piattaforma GoFund al link gf.me/u/zbigu9, mentre l’evento fungerà anche da attività didattica e varrà 2 Cfu.