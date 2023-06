Ristrutturare casa: quali interventi effettuare per rendere l’appartamento eco-sostenibile

Hai appena acquistato la tua prima casa oppure una casa per le vacanze e desideri effettuare dei lavori di ristrutturazione in chiave green? Oppure vuoi rinnovare il tuo vecchio appartamento e renderlo eco-sostenibile, così da ridurne l’impatto sull’ambiente e abbattere i consumi?

In entrambi i casi, le possibilità di intervento saranno numerose e potranno riguardare singole parti dell’immobile, ad esempio gli infissi o l’impianto di riscaldamento, oppure l’appartamento nel suo complesso.

In questa guida vi spiegheremo quali sono gli interventi che possono trasformare la vostra abitazione in un immobile ecologico e al passo con le esigenze della vita moderna.

Appartamento eco-sostenibile: quali vantaggi offre

Effettuare interventi di ristrutturazione nella propria abitazione è sempre conveniente, in quanto, a fronte di una spesa più o meno elevata, permettono di ottenere un aumento del valore dell’immobile e della sua fruibilità.

Laddove poi gli interventi fossero pensati in chiave green, i vantaggi sarebbero ancora più numerosi e includerebbero:

la riduzione dei consumi di luce, gas e acqua;

un risparmio sulle bollette;

la possibilità di usufruire di bonus green.

Come è facile immaginare, i benefici varieranno in base agli interventi messi in atto.

A chi rivolgersi

Chi desidera rendere più moderno e green il proprio appartamento, dovrebbe in primo luogo rivolgersi ad architetti e professionisti specializzati nella ristrutturazione casa, un servizio che mette a disposizione – tra gli altri – anche Leroy Merlin.

Dopo un attento sopralluogo e una valutazione delle esigenze del cliente, il team di lavoro fornirà un preventivo, il quale permetterà di capire se e quali interventi sarà possibile effettuare, e successivamente realizzerà un progetto completo, il quale includerà anche la scelta dei materiali più idonei; per finire, darà inizio ai lavori, occupandosi anche, se necessario, delle pratiche burocratiche.

Quali interventi effettuare

Gli interventi di ristrutturazione che è possibile attuare per rendere la casa eco-sostenibile sono tanti e l’architetto potrà fornire tutti i consigli e i suggerimenti utili per scegliere quelli più adatti al proprio immobile.

In alcuni casi, soprattutto se l’edificio ha molti anni, potrebbero essere necessari interventi più o meno invasivi, mentre le case di recente costruzione possono essere rese ancora più green tramite pochi, semplici interventi di adeguamento.

Gli interventi dovranno puntare a:

ridurre la dispersione termica dell’immobile;

abbattere i consumi;

rendere più efficienti gli impianti.

In aggiunta, gli interventi dovranno essere effettuati impiegando preferibilmente materiali eco-sostenibili, dunque riciclati, facilmente riciclabili o a basso impatto ambientale.

Interventi di coibentazione

La coibentazione è uno degli interventi più utili per rendere la casa green, in quanto consente di isolarla a livello termico e, a seconda del tipo di intervento, anche a livello acustico.

L’isolamento termico non aiuta solo a ridurre la dispersione di calore durante l’inverno, permettendo di mantenere gli ambienti interni più caldi e di ridurre l’utilizzo degli impianti di riscaldamento, ma anche a tenere il caldo all’esterno durante i mesi estivi, riducendo, di conseguenza, anche l’uso di ventilatori e condizionatori d’aria.

Sostituzione dei serramenti

Anche la sostituzione dei serramenti, se effettuata nel modo giusto, può fornire un grande aiuto nella riduzione della dispersione del calore e può aiutare ad abbattere i consumi.

Per ottenere questi vantaggi è necessario scegliere con attenzione i materiali, i quali dovranno essere:

isolanti;

resistenti;

sostenibili .

Tra i più utilizzati rientrano il legno, esteticamente gradevole o caratterizzato da un elevato potere isolante, e l’alluminio, resistente e in grado di durare a lungo anche con una scarsa manutenzione.

Sostituzione della caldaia

Le caldaie di vecchia generazione, sebbene ancora perfettamente funzionanti, potrebbero richiedere, per rendere la casa green, una sostituzione con modelli più moderni e a basso impatto ambientale; tra le soluzioni più attuali rientrano quelle a condensazione e le pompe di calore.

Le caldaie a condensazione riducono la dispersione di gas nocivi nell’ambiente, utilizzando il calore per aumentare l’efficienza del dispositivo e abbattere i consumi. Le pompe di calore prelevano invece energia termica da aria o acqua e la utilizzano per riscaldare gli ambienti interni.

Impianti solari

Installare impianti solari termici e fotovoltaici, oltre a fare bene all’ambiente, offre un grande aiuto per ridurre le spese, in quanto consentono di abbattere i consumi legati all’illuminazione, all’utilizzo di elettrodomestici e dispositivi elettronici, alla produzione di acqua calda e, almeno in parte, al riscaldamento.

Gli impianti fotovoltaici possono inoltre essere resi ancora più efficienti attraverso l’utilizzo di batterie da accumulo e l’immissione in rete dell’energia prodotta in eccesso.

Regolatori del flusso d’acqua

Gli interventi di ristrutturazione possono aiutare anche a ridurre i consumi di acqua; per raggiungere questo risultato, si può ricorrere a una cassetta per wc a pulsantiera doppia e a dei frangigetto; in più si può ricorrere a un impianto di recupero dell’acqua piovana, da utilizzare per gli elettrodomestici.

Interventi di domotica

Una casa davvero green non può rinunciare a interventi di domotica, i quali consentono di abbattere sprechi e consumi grazie all’utilizzo di tecnologie intelligenti in grado di rilevare dati dal mondo esterno e dagli altri apparecchi collegati alla rete, e di essere comandati e controllati da remoto.