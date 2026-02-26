Risultati record per Allianz nel 2025: utili in aumento e rete dei clienti rafforzata

Allianz chiude il 2025 con risultati finanziari solidi e un utile operativo in crescita, confermando la propria leadership nel settore assicurativo italiano. I premi complessivi hanno raggiunto 15,5 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al 2024, normalizzando l’effetto della vendita della partecipazione nella joint venture con UniCredit.

L’utile operativo ha superato 1,4 miliardi di euro, con contributi positivi sia dal comparto Vita & Wealth Management che dal segmento Danni, sostenuto da una robusta redditività tecnica.

Segmento Danni: crescita solida e profittabilità eccellente

Nel 2025, i premi totali Danni hanno raggiunto 5,6 miliardi di euro, con una crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo è salito a 705 milioni di euro, con un incremento dell’8%. Il combined ratio si è mantenuto a 90,8%, confermando un’elevata disciplina assuntiva e una gestione efficace della sinistrosità.

Segmento Vita: performance in forte espansione

Il segmento Vita ha registrato premi complessivi pari a 12,5 miliardi di euro, con un aumento del 21,3%, grazie alla crescita della rete di agenti professionisti e alla performance dei consulenti finanziari. Il Valore della Nuova Produzione (VNB) è salito del 31,3%, a 663 milioni di euro, mentre l’utile operativo ha raggiunto 656 milioni di euro. Il Contractual Service Margin (CSM) ha toccato 3 miliardi di euro, con un incremento dell’8,5% rispetto al 2024.

Commento dell’amministratore delegato

Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “Nel 2025 Allianz Italia ha saputo gestire con perizia i costi dei sinistri, assorbendo la quasi totalità della spinta inflattiva. Per il 2026 la strategia punta alla crescita della base clienti, offrendo servizi e prodotti di eccellenza tramite la migliore rete di agenti e consulenti finanziari, supportati dalle più moderne tecnologie e dall’intelligenza artificiale applicata”.

Allianz SE: risultati record a livello globale

Il gruppo Allianz SE ha registrato nel 2025 l’utile operativo più alto di sempre, pari a 17,4 miliardi di euro, con un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Il volume d’affari è salito a 186,9 miliardi di euro, mentre l’utile netto core degli azionisti è cresciuto del 10,9%, raggiungendo 11,1 miliardi di euro. Il solvency ratio ha toccato il 218%, sostenuto da un’eccellente generazione di capitale.

Allianz in Italia e nel mondo

Allianz Italia conta oltre 4.700 dipendenti e una rete distributiva di oltre 25.000 agenti, collaboratori e financial advisor, servendo circa 8 milioni di clienti. Il gruppo Allianz, leader mondiale nel settore assicurativo e nell’asset management, gestisce circa 764 miliardi di euro per i clienti assicurativi e circa 2.000 miliardi di euro di patrimoni di terzi tramite PIMCO e Allianz Global Investors.