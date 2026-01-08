Risultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19

Roma, 7 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cremonese-Cagliari 2-2
Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Verona 2-2, Lazio-Fiorentina 2-2, Parma-Inter 0-2, Torino-Udinese 1-2, Cremonese-Cagliari 2-2, ore 20.45 Milan-Genoa.
Classifica: Inter 42, Milan, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio, Udinese 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina, Verona 13, Pisa 12.
Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese.
Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.