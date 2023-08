Rita Bernardini nell’Ufficio del Garante nazionale dei detenuti, proposta dei radicali al ministro Nordio

“Di fronte allo stillicidio di morti, violenze e dolore che ci arriva in questi giorni dalle carceri italiane, rivolgiamo un pressante appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affinché rifletta sulla necessità ed urgenza che nella nuova terna che dovrà presiedere l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti vi sia Rita Bernardini. Come ricordato nell’appello sottoscritto da oltre 80 personalità del mondo del diritto, Rita Bernardini ha cercato in tutti questi anni di “garantire” i diritti dei detenuti, in tutta Italia, spesso e volentieri utilizzando l’arma della nonviolenza, dello sciopero della fame. La sua nomina non costituirebbe solamente un riconoscimento per l’opera svolta ma rappresenterebbe anche un segnale di speranza per chi vive o, meglio, sopravvive dietro le sbarre. Proprio per alimentare la fiamma della speranza, Radicali Italiani sta conducendo da mesi la campagna “Devi Vedere”, che permette a comuni cittadini di entrare nelle carceri italiane per vedere di persona, senza filtri, la condizione di vita non solo dei detenuti ma anche degli agenti e degli altri operatori. Alla luce di quanto accade ogni giorno negli istituti penitenziari, rivolgiamo un appello ai cittadini affinché aderiscano alla nostra iniziativa: https://www.devivedere.it/“. Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario Radicali Italiani, Lorenzo Iorianni, Giunta RI, responsabile campagna “Devi vedere”.