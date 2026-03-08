Rita Dalla Chiesa “La donna ha una consapevolezza diretta della vita quotidiana”





ROMA (ITALPRESS) – Celebrare il talento, il coraggio e la determinazione delle donne che con il loro impegno contribuiscono a rendere grande il territorio. È questo lo spirito di “Donne che fanno grande il Lazio”, l’incontro promosso dalla Regione Lazio e ospitato negli spazi del WeGil a Roma, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ritirando il riconoscimento come testimone di impegno civile, Rita Dalla Chiesa ha riflettuto sul contributo delle donne nelle istituzioni: “Se fossimo soltanto donne intorno a un tavolo probabilmente i problemi verrebbero risolti molto più velocemente. La donna ha una consapevolezza diretta della vita quotidiana – istruzione, sanità, educazione dei figli – e questo offre strumenti concreti per trovare soluzioni”. xs8/vbo/mca1