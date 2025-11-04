Rita De Crescenzo non è Napoli, lo sfogo dell’imprenditore Ditto dopo lo show tv dell’influencer

“La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere interessanti dal punto di vista sociologico e televisivo, restano una vicenda individuale. Non possono essere assunti a emblema della realtà napoletana. Quello che davvero è insopportabile è che nel 2025 una certa televisione da un lato e una certa opinione pubblica dall’altro finiscano per far assurgere a esempio di appartenenza territoriale e sociale un singolo. Come a voler dire che Milano sia tutta Fedez, o che Torino coincida con le dirette di Chiara Ferragni: improponibile, non trovate?”. Lo afferma, non senza rammarico, l’imprenditore partenopeo Enrico Ditto. Il riferimento è alla coda di polemiche che si è lasciata dietro di sé la presenza della tiktoker Rita De Crescenzo alla trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani. “Da imprenditore e napoletano, dico che la belva è chi riduce Napoli al solito cliché. La tendenza a ridurre Napoli a pochi volti familiari, spesso scelti per la loro forza spettacolare più che per il loro valore rappresentativo, è limitante, offensiva e tradisce un corretto racconto che chi si professa giornalista dovrebbe perseguire”, rincara. “Napoli è una metropoli millenaria, un crocevia di culture e talenti che non si lascia contenere in una singola narrazione. Trasformarla in un personaggio è un’operazione superficiale e ingiusta”, prosegue Ditto. Da questa posizione nasce un appello rivolto al servizio pubblico e alle principali redazioni nazionali: “Interrompere la logica dello Sputtanapoli, l’abitudine a raccontare la città attraverso stereotipi, folclore o marginalità. Una rappresentazione parziale che, per esigenze di audience, sacrifica la complessità sociale ed economica di un territorio in continuo movimento”. Dietro l’immagine facile di una città-spettacolo, sottolinea Ditto, esiste un tessuto vivo fatto di competenze e innovazione: università e centri di ricerca che producono conoscenza, start-up e imprese che competono sui mercati internazionali, artisti e professionisti che alimentano la cultura e l’economia del Paese. Accanto a questo, una rete fitta di volontariato e di impegno civico che quotidianamente lavora per la coesione sociale. “Questa pluralità non è avulsa dalla costruzione dell’immagine di Napoli. Ed è su questa pluralità che i media dovrebbero tornare a posare lo sguardo, al posto di dimenticarla costantemente – conclude Ditto -. Napoli non è un monologo mediatico: è una città collettiva, e merita di essere raccontata come tale”.