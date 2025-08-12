Rita Monica Russo prima donna a capo del Personale della Polizia Penitenziaria

Rita Monica Russo è la prima donna ad essere nominata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, direttore generale del Personale del corpo di Polizia Penitenziaria. La funzionaria, originaria di Gallipoli (Lecce), nel corso della sua carriera ha sempre ricoperto incarichi di prestigio, tra gli ultimi, quello di direttore generale della Formazione, direttore della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “P.Mattarella”, dirigente generale con le funzioni di provveditore dell’amministrazione penitenziaria del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e direttore del carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce.