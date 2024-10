Ritardi processuali: come farsi risarcire con la Legge Pinto

di Adelaide Formisano

L’articolo 111 della Costituzione italiana, oltre a stabilire che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, sottolinea che il processo deve essere “rapido e pubblico”.

Ragionando, invece, in termini unionali, l’articolo 6 della CEDU, che riguarda il diritto a un processo equo, stabilisce esplicitamente il diritto a una decisione “in un termine ragionevole”. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha interpretato questo articolo come una protezione contro i ritardi ingiustificati e ha emesso numerose sentenze che evidenziano l’importanza di rispettare tempi ragionevoli nei procedimenti.

La durata dei processi: una problematica attuale

In Italia, la durata dei processi è stata storicamente caratterizzata da ritardi significativi, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto del diritto al giusto processo. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, le cause civili e penali possono richiedere anni, se non decenni, per giungere a una conclusione, creando un clima di frustrazione tra i cittadini e alimentando il senso di sfiducia nelle istituzioni.

Le cause sono molteplici: l’elevato numero di contenziosi, l’endemica carenza di personale (magistrati, cancellieri, funzionari), pochi sistemi deflattivi del processo, o comunque poco funzionali per la tutela delle parti. Per quanto il Legislatore stia intervenendo costantemente, con assunzioni e riorganizzazioni, restano anni di processi arretrati che ancora gravano sui tempi processuali complessivi.

I ritardi nei processi non solo influiscono sulla qualità della giustizia, ma possono anche comportare gravi conseguenze per le parti coinvolte. Le persone possono subire danni economici, psicologici e sociali a causa dell’incertezza legata a una causa che si protrae nel tempo. Inoltre, l’efficacia delle sanzioni penali può essere compromessa da processi eccessivamente lunghi, minando la deterrenza e la fiducia nel sistema penale.

Una possibile soluzione: la Legge Pinto

La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, conosciuta come “Legge Pinto” dal nome del suo estensore, è una normativa che cerca di affrontare ed arginare proprio il problema della ragionevole durata del processo. Questa legge rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti dei cittadini e il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario italiano. L’obiettivo principale è quello di garantire che i processi vengano svolti in tempi ragionevoli, evitando che i cittadini subiscano danni a causa dei ritardi ingiustificati della macchina giustizia.

La Legge Pinto riconosce esplicitamente il diritto di ogni cittadino a vedere il proprio processo concluso in un tempo ragionevole. La definizione di “ragionevole durata” non è fissa, ma varia in base alla complessità del caso, alla sua importanza e alla condotta delle parti coinvolte. La legge stabilisce anche dei parametri temporali, considerando come “ragionevole” la durata di un processo civile in un massimo di 3 anni e di un processo penale in un massimo di 2 anni; un processo di secondo grado, invece, dovrebbe durare anch’esso 2 anni, mentre una procedura fallimentare, date le complessità legate all’alto numero di parti coinvolte, può prolungarsi fino a 6 anni.

Tempi utopistici se si considera che, nei fatti, i tempi sono raddoppiati (se non triplicati) rispetto a quanto previsto.

Risarcimento dei Danni

Uno degli aspetti più innovativi della Legge Pinto è l’introduzione del risarcimento per i danni subiti a causa di ritardi ingiustificati nella giustizia. Se un cittadino ritiene che il proprio processo sia durato oltre il termine stabilito, ha il diritto di presentare un ricorso per ottenere un risarcimento. Questo meccanismo ha lo scopo di incentivare la giustizia a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’efficienza complessiva del sistema giudiziario.

Una vera e propria “punizione” pecuniaria per la macchina burocratica che ha rallentato il processo ed un ristoro per chi l’ha subito. Risarcimento che può essere richiesto indipendentemente se la parte è stata vincitrice o soccombente proprio perché non entra nel merito della causa, ma riguarda solo lo stato di attesa ed incertezza del giudizio, oltre alle energie profuse in un processo ingiustamente lungo.

Procedura di Ricorso

Il procedimento di richiesta di risarcimento per il danno da irragionevole durata del processo deve essere presentato al giudice competente, la Corte d’Appello della circoscrizione in cui è si è svolto il processo ritenuto ingiusto. Il ricorso deve essere motivato e deve dimostrare soltanto che la durata del processo ha superato i limiti previsti dalla legge.

La decisione del giudice, in genere, comporta l’assegnazione di un’indennità pecuniaria, calcolata sulla base di parametri stabiliti dalla legge stessa. Tale ristoro è valutato, attraverso alcuni scaglioni, arrivando a circa 500 euro per ogni 6 mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge.

Critiche e Problemi Applicativi

Nonostante i meriti della Legge Pinto, ci sono state diverse critiche e problematiche nella sua applicazione. Uno dei principali problemi è la difficoltà di dimostrare l’irragionevolezza della durata del processo. Spesso, i cittadini si trovano di fronte a un sistema complesso e burocratico, che può rendere difficile la presentazione di un ricorso efficace.

Ad esempio, non sempre i ritardi dipendono dalla macchina giustizia: la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha affermato che i ritardi nella fase di esecuzioni dovuti a cause esterne, come potrebbe essere un’asta giudiziaria andata diserta, non possono comportare una responsabilità in capo al giudice procedente.

In generale, la Suprema Corte è intervenuta spesso sull’applicazione della Legge Pinto, talvolta “limitando i danni” per il Ministero della Giustizia e restringendo gli ambiti di applicazione, ed altre ammettendo la procedura in casi limite: ad esempio ribadendo che le procedure fallimentari, anche se estremamente complesse, non devono comunque superare i 6 anni. Un atteggiamento ondivago che mostra quanto ancora non ci sia la dovuta trasparenza sul problema dei ritardi processuali ed il relativo ristoro per il cittadino.

Inoltre, ci sono stati casi in cui il risarcimento non è stato considerato adeguato rispetto ai danni effettivamente subiti dalle parti. Alcuni sostengono che le somme previste siano troppo basse per compensare il disagio e il danno morale causato da un processo lungo e tormentato. Senza considerare le spese processuali subite. Dei danni psicologici, esistenziali ed economici che non trovano soddisfazione in qualche migliaio di euro concesso nei casi più fortunati.