Ritmo di Donna: Passione e Leadership nei Conservatori di Napoli e Avellino

Cosa sarebbe un film, un’opera teatrale senza la musica? Ma cosa sarebbe la vita senza la sua colonna sonora? La musica, anche quando non ce ne rendiamo conto, è presente nella nostra vita, la definisce con un ritmo che noi stessi le diamo: il ritmo della vita.

Con queste note che vibrano nell’anima, iniziamo il nostro viaggio nella rubrica “Mente, Cuore e Macchina”. Questo mese, nel cuore delle celebrazioni dedicate alle donne, il cuore batte all’unisono con la musica, grazie alla guida illuminata di due donne straordinarie ai vertici dei conservatori di Napoli e Avellino. Un evento che celebra la leadership femminile in un settore, quello musicale, da sempre intriso di passione e sensibilità.

Ad Avellino, il Conservatorio Domenico Cimarosa, fondato nel 1973 e intitolato al celebre compositore aversano, accoglie con entusiasmo la nuova Presidente, Giuliana Franciosa. “La musica è un linguaggio universale, capace di unire cuori e menti”, afferma con emozione. “Il mio impegno sarà quello di creare un ambiente dove ogni talento possa fiorire, un luogo di incontro e di scambio, dove la collaborazione e la sinergia siano le nostre guide. Ascolterò con attenzione le voci di studenti e docenti, perché solo insieme potremo portare la musica campana a nuove vette. Sono particolarmente onorata di assumere questo incarico, specialmente nel mese di marzo, un periodo che celebra le conquiste femminili. Il mio obiettivo è rendere il Conservatorio Cimarosa un polo di attrazione per studenti provenienti da ogni parte del mondo. Voglio incrementare la presenza di studenti stranieri e aumentare il numero complessivo degli iscritti, offrendo un’offerta formativa sempre più ampia e di alta qualità. Lavoreremo per creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove la diversità culturale sia un valore aggiunto.”

A Napoli, il prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella è guidato da qualche mese dalla Presidente Carla Ciccarelli, la cui leadership gentile e inclusiva sta già lasciando un segno profondo. “Il nostro conservatorio è un tesoro di storia e arte”, dichiara con passione. “Voglio valorizzarlo, aprendolo a nuovi orizzonti e linguaggi musicali. Come possiamo conciliare la tradizione con l’innovazione, l’emozione con la tecnologia? Siamo consapevoli che la musica sperimentale, quella creata con i computer, sta prendendo sempre più piede. Ma non dimentichiamo che la musica è soprattutto emozione, passione, sentimento. Come diceva Victor Hugo, ‘La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio’. Quali progetti concreti sta portando avanti il conservatorio in questo momento? In questi giorni siamo immersi nei preparativi per l’inaugurazione della stagione concertistica 2024-2025, un evento che celebrerà la bellezza e la forza della musica, ma di progetti in cantiere ne abbiamo tanti “

Entrambe le nomine evidenziano come la leadership femminile stia ridefinendo il mondo della musica, portando una ventata di novità e una visione più inclusiva. La musica, da sempre legata all’immaginario femminile, trova nelle muse ispiratrici e nelle dee della melodia un legame profondo con l’universo delle donne. Oggi, più che mai, la leadership femminile nei conservatori campani promette di raccontare la musica con una sensibilità nuova, capace di valorizzare la diversità e di promuovere la creatività.

In un mondo in continua evoluzione, la musica ha bisogno di voci nuove e di sguardi diversi. La leadership femminile nei conservatori campani rappresenta una risorsa preziosa per il futuro della musica, un esempio di come la diversità possa arricchire e trasformare il panorama culturale.

In fin dei conti, come ci ricorda Stendhal, “La musica è la sola arte che non ha bisogno di parole per essere capita”. Ed è proprio in questo silenzio eloquente che la musica, guidata da mani sapienti e cuori appassionati, continuerà a parlare all’anima di chi l’ascolta.