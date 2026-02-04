Ritorna Giffoni in a day: cinema, formazione e temi sociali per oltre 4 mila studenti fino a marzo

È ripartito dalla Multimedia Valley il viaggio di Giffoni in a Day, lo storico appuntamento che da oltre trent’anni accompagna gli studenti della Regione Campania – e non solo – in un percorso di cinema, formazione e crescita culturale.

Nella Sala Blu, trecento studenti dell’ITI Galileo Ferraris di Napoli e del Liceo Giordano Bruno di Arzano hanno inaugurato il nuovo ciclo di incontri, dando il via a un programma che condensa in una sola giornata la magia del festival del cinema per i ragazzi, in attesa della 56esima edizione in programma dal 17 al 25 luglio. Un’esperienza intensa, fatta di visioni, confronto e partecipazione attiva, che conferma ancora una volta il ruolo di Giffoni come punto di riferimento nazionale per l’offerta culturale e formativa dedicata alle nuove generazioni.

Il format prevede un percorso guidato in sala insieme a un facilitator, durante il quale vengono affrontati alcuni dei temi più rilevanti dell’attualità: cinema, ambiente, adolescenza, identità, fake news, legalità, memoria, bullismo, sport e intelligenza artificiale. A seguire, la visione di un lungometraggio selezionato in base al modulo tematico e un dibattito finale che stimola il confronto e l’ascolto delle idee dei ragazzi.

Saranno oltre quattromila gli studenti coinvolti a Giffoni fino al prossimo mese di marzo, con giornate dedicate ai diversi moduli proposti: Little Green Steps e I Love My Planet per l’educazione ambientale, Immagina Crea Racconta per avvicinarsi al linguaggio cinematografico, Turisti della Realtà per approfondire il mondo digitale e i rischi legati alle fake news, Adolescence per riflettere sui temi dell’identità.

Giffoni in a Day pone le sue radici nel 1995, quando nasceva con il nome di Movie Days. In trent’anni di attività ha collezionato 29 edizioni, coinvolgendo complessivamente oltre 660mila studenti e 40mila docenti, diventando uno dei progetti educativi più longevi e riconosciuti nel panorama culturale italiano.

«Ancora una volta, Giffoni si conferma come punto di riferimento per l’offerta culturale e formativa – ha affermato il direttore generale, Jacopo Gubitosi – il successo di Giffoni in a Day, che ospiterà quattromila ragazzi fino al prossimo marzo, è la testimonianza viva della grande sinergia messa in campo con le scuole del territorio. È un punto di partenza importante e il segnale dell’ottimo lavoro svolto per realizzare format capaci di intercettare le richieste e la voglia di conoscere dei ragazzi, approfondendo temi considerati generazionali. Lo faremo in pieno stile Giffoni: attraverso il dibattito, l’ascolto, mattinate che sappiano coniugare informazione e immaginazione. Ovviamente non poteva mancare il cinema, con film scelti in base ai moduli e in grado di toccare la sensibilità degli spettatori e suscitare emozioni».