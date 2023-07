Ritorna il progetto Beninsieme

Beninsieme è tornato anche quest’anno, stavolta nel cuore di Napoli. Il 5 luglio a partire dalle 19.30 si terrà l’evento di beneficenza che ormai da anni accompagna l’inizio dell’estate dei partenopei . Infatti si è svolto proprio al Club Partenopeo in Via Coroglio. Organizzatore dell’evento è Roberto Pennisi, presidente di Darefuturo Onlus, in sinergia con Missione Effatà, diretta da Filippo Smaldone. La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Circolo Posillipo il 29 giugno alle ore 11. Dopo i saluti e il benvenuto da parte del Presidente del Circolo Posillipo Aldo Campagnola è iniziata la conferenza stampa durante la quale somo state svelate le finalità benefiche di quest’anno, il vincitore del Premio DareFuturo Onlus e il programma della serata insieme con il Console del Benin Giuseppe Gambardella . Presenti e invitati : Aldo Campagnola – Presidente Circolo Posillipo; Maria Caniglia – Presidente IV Municipalità Comune di Napoli; Roberto Pennisi – Presidente DareFuturo Onlus; Filippo Smaldone – Vicepresidente Missione Effatà; Enrico Deuringer – Consigliere Circolo Posillipo e Responsabile Area Comunicazione; Giuseppe Gambardella – Console del Benin a Napoli . Ha moderato Simonetta de Chiara Ruffo.