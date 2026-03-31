Ritornate alla nostra antica madre

“Antiquam exquirite matrem” (Virgilio)



di Luca Sorrentino*

Il testo si ispira a problematiche connesse al tema del futuro dei giovani nell’agricoltura, in me risvegliato dal webinar del 25 marzo scorso, dal titolo ”Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano“ organizzato dalla prof.ssa di Statistica Economica, Antonella Rocca, del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Coltivare la terra è una disciplina patrizia. In origine la Signoria fu la assegnazione di un titolo fondiario applicato a quello politico. Le gerarchie sociali erano commisurate agli iugeri di terra su cui si estendeva il dominio del suo Signore. L’arte della guerra era rivolta alla acquisizione della terra e la coltivazione della stessa fungeva da sfera di esercizio dell’area di appartenenza divenuta proprietà giuridica, cosicché si può dire che dalla terra nasce la sussistenza materiale e culturale dei popoli.

L’agricoltura diviene di seguito il fondamento del culto religioso, esso offre al Signore l’ozio necessario per godere del profitto dei suoi frutti connettendo la terra al cielo da cui essa riceve incremento. I misteri religiosi sono culti iniziatici a divinità tutorie della vegetazione, dalle quali ricevevano le conoscenze opportune per conformare le opere e i giorni degli uomini alle stagioni del cielo e agli influssi delle costellazioni. L’agricoltura in antico era una scienza sacra partecipata dagli dèi agli uomini fatti coloni per le offerte delle primizie ad essi destinate. La sacralità del lavoro agricolo era significata dalla complessione della quadratura( terra, acqua ,aria, luce) nei frutti generati dalla terra. I misteri demetriaci e dionisiaci fanno capo al culto di due specie di elementi vegetali assegnati alla fermentazione, simulacro della trasmutazione alchemica della sostanza materiale in una spirituale, di un alimento nutritivo in uno vivificante. Per questo i trattati sulla agricoltura furono compilati da appartenenti a un partito conservatore e il lavoro nei campi era considerato come attività primaria del Signore, superiore a quello degli artigiani, i quali insistevano in una economica di scambio specifica della città. Lungo il percorso della civilizzazione i campi sono divenuti sempre più deserti, la urbanizzazione ha comportato una separazione tra produzione e consumo dei beni alimentari. L’uomo si alimenta ma non si nutre, la sostanza aerea, il prana, dopo poco tempo vanisce, per questo è costretto alla supplenza di integratori chimici non organicamente assimilabili. La agricoltura industriale ha fatto perdere le connessioni del cielo e della terra, che rendono disponibili i cibi per la digestione e il nutrimento degli uomini; la offerta di prodotti agricoli in tutte le stagioni e da tutti i paesi soddisfa la lussuria dei Trimalcione borghesi, ma non conviene alla costituzione organica degli individui legati a un territorio specifico. Venire al mondo significa respirare l‘aria del luogo nativo, fornirsi degli enzimi per la digestione dei cibi locali, performare la glottide su quella lingua ecc. L’internazionalismo universalmente diffuso trova i suoi limiti nella costituzione organica dell’uomo discronica rispetto alla evoluzione culturale del suo tempo. Molte malattie moderne possono essere riferite a un pasticcio delle cucine moderne. Le neoplasie che trovano la medicina impotente sulle terapie potrebbero essere riferite a un mutamento nella dieta alimentare separata dalla costituzione dei terreni organici dei soggetti interessati. Una spiga che non ondeggia non si carica del prana portato dal vento, un vino fermato da solfiti non fermenta, ma avvelena, verdure coltivate in serra non si caricano di luce solare, frutti esotici sono depauperati di ogni sostanza organolettica nel viaggio tra continenti. La pletora dei cibi fa obliterare i tempi leciti e illeciti segnati dal calendario liturgico ecc. Nell’ordine naturale sono assegnati confini che non è lecito superare senza oltraggio; la volontà di potenza dell’uomo moderno gli fa sperare di poter andare oltre la sua ombra, ma la natura lo riporta severamente nei suoi limiti naturali. Perciò dopo avere oltrepassato il suo pomerio naturale e transitato da una economia secondaria industriale a quella terziaria dei sevizi, alle soglie di un quaternario informatico in cui la AI lo espellerà da tutti i luoghi, che aveva sperato di occupare con tracotanza, di necessità dovrà ritornare alla agricoltura; vi ritornerà con maggiore consapevolezza scientifica e morale, perché l’uomo nato dalla terra dovrà necessariamente ritornare alla terra; la humiltà è presa d’atto di appartenere a alla terra: già gli orientamenti verso il Green accennano a questo nuovo giorno, in cui l’uomo non sarà più servo della gleba, ma -sostenuto dalla scienza e dalla tecnica- diventerà Signore di sé stesso e umanamente ozioso.

*Il prof. Quintano ed io, siamo stati a scuola insieme, per otto anni, fino a tutta la media inferiore; dopo lui si trasferì a Torre Annunziata ed io continuai a studiare al Liceo Classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia, mi laureai in Lettere Classiche alla Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel luglio 1966, assistente alla Cattedra del prof. Riccardo Campa di Storia delle dottrine politiche. – Incaricato del MAE presso il liceo di Istanbul (1978-1981) – Incaricato della Commissione Europea presso la Scuola Europea di Varese (1980-1993). Autore di venti pubblicazione di vario genere, politico, letterario, di costume, ecc. L’ultimo suo lavoro riguarda il fenomeno Bruno Groening: Glauben, Leben, Lieben. Le pubblicazioni sono disponibili su Amazon.