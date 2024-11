Ritorno ai mercanti: a Salerno terzo weekend all’insegna dell’artigianato, delle arti visive e del jazz

Terzo fine settimana per la seconda edizione di “Ritorno ai Mercanti – Un novembre d’arte”, la manifestazione ideata dalla Claai di Salerno, presieduta da Matteo Caputo, e cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere gli artigiani, favorendone l’incontro con il territorio.

Sabato 16 novembre, ore 20,30 replica del concerto “Attesa” dell’Electric-Ethno-Jazz Trio, composto da Stefano Giuliano (sax), Antonio Brunetti (basso) e Pietro Ciuccio (percussioni). L’Electric Ethno Jazz Trio nasce dall’incontro di tre musicisti provenienti da aree musicali molto diverse tra loro: il jazz, l’elettronica e la musica etnica. Da questo connubio viene fuori il progetto EEJT che ha come intento quello di unire linguaggi musicali per dare forma ad un’unica idea sonora che li includa tutti, attraverso richiami alle tradizioni stilistiche e spunti assolutamente innovativi, mescolando e contaminando generi e periodi storici. Il Trio privilegia sonorità tipicamente mediterranee, che si traducono in armonie e melodie originali, ma che risentono di influenze dell’intero bacino, toccando e riecheggiando suoni provenienti dalla Grecia, dal Nord Africa, dal Medioriente, dalla Spagna e naturalmente dall’Italia del Sud.Non disdegna però di rendere omaggio anche al folklore Nord europeo, con brani dal sapore celtico e a quello un po’ più tipicamente afroamericano. Il tutto condito dall’utilizzo di strumenti elettronici e di loop che offrono all’ascoltatore un sound decisamente moderno, originale e sempre attento alla ricerca di nuove sonorità.

Domenica 17 novembre, incontro con artigiani che proveranno a raccontare il loro lavoro, l’arte delle mani e l’interazione tra antichi saperi e nuove tecnologie. Alle 18.00 faccia a faccia con Francesco Amorelli & C., New Avino Infissi, TecnoKar Point. Alle 19.00, spazio a Arte Golosa di Mancuso Salvatore, Azienda Agricola L’Olio al Centro di Giuseppe Candela, Ceramica Vietri Scotto.

Nel frattempo, in contemporanea, saranno ancora visitabili le tre mostre: “Respiro lento”, mostra fotografica di Cristina Santonicola; “L’abisso dell’alto”, mostra di pittura di Marco Vecchio; “‘700 napoletano”, mostra presepiale del maestro Alfonso Pepe.

Con la direzione artistica di Brunella Caputo, per tutti i sabati e le domeniche di novembre (e anche oltre, con un’appendice a marzo 2025), un ricco cartellone di eventi, a ingresso libero, si svolgerà presso l’Arco Catalano.