Ritorno ai Mercanti III: teatro, musica e artigianato. Il centro storico di Salerno rivive con i giovani

Tutto pronto per dare avvio alla III edizione di Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

“Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. Ci sarà spazio per il teatro, le mostre, la musica. Il tutto per valorizzare l’arte e l’artigianato con protagonisti i giovani studenti delle scuole del territorio.

La rassegna è stata presentata presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza, tra gli altri di: Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno; Alessandro Ferrara, assessore alla Attività Produttive del Comune di Salerno; Fabio Polverino, consigliere Comunale del Comune di Salerno; Francesco Morra, consigliere della Provincia di Salerno con delega alla Cultura; Matteo Caputo, presidente di Claai Salerno; Giuseppe Gallo, vice-presidente della Camera di commercio di Salerno; Brunella Caputo, attrice e regista, che ha curato il programma artistico; Giuseppina Vassallo, docente del Liceo Sabatini-Menna; Mascia Milito, docente del corso Industria e Artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso. “Continua il nostro impegno progettuale – spiega Matteo Caputo, presidente di Claai Salerno – per porre l’attenzione sulla rivalutazione dell’artigianato, motore trainante della nostra economia e nello specifico far ritornare nei Mercanti le botteghe artigiane, incentivando e sensibilizzando i giovani ad intraprendere i nobili mestieri che hanno dato e daranno lustro al nostro Made in Italy, per questo tra le novità di quest’anno c’è la precisa scelta di puntare sugli studenti, che saranno gli artigiani e i professionisti di domani”. Riflettori puntati, quindi, sul centro storico della città di Salerno. che un tempo era la casa delle botteghe artigiane e dovrà tornerà ad essere la vetrina delle mani che fanno arte e artigianato. Un progetto che, oltre ad offrire al pubblico momenti di fruizione artistica, intende affrontare il grave problema della disoccupazione giovanile e la mancanza di operai specializzati nei mestieri artigiani, con l’obiettivo di far conoscere a tutti, ma soprattutto ai giovani i mestieri manuali che sottendono saperi antichi. “La terza edizione di ritorno ai mercanti dedica spazio ai giovani con le mostre del Sabatini Menna e del Trani Convitto Tasso – conclude Brunella Caputo, attrice e regista teatrale, che cura la direzione artistica degli eventi – Per la parte artistica diamo sempre spazio ad artisti del territorio, tra teatro, musica e quest’anno anche la danza. L’obiettivo è sempre quello di mettere in contatto l’artigianato con tutte le forme d’arte. Le due parole, non a caso, si somigliano. Diamo spazio alla creatività, all’arte e ai sogni”.

Questo il programma nel dettaglio. Per tutto il periodo rimarranno allestite le mostre permanenti a cura dell’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso dal titolo “Sculture di stoffa” e una mostra del Liceo Artistico Sabatini Menna, dal titolo “Salerno oltre l’immagine”.

Sabato 8 Novembre, alle ore 19, con l‘evento inaugurale e i saluti istituzionali, seguiti alle ore 20:30 dallo spettacolo teatrale “Omaggio a Stefano Benny”, con Brunella Caputo e Davide Curzio

Domenica 9 Novembre ore 19: Esibizione On fire: Duo FiSax con Francesco Alfano (Saxofono) e Francesco Venneri (fisarmonica)

Sabato 15 Novembre ore 20,30: Esibizione Influssi 55 con Fabio Notari (chitarra) Tommaso Fichele (voce)

Domenica 16 Novembre ore 19: Incontro con dirigenti e docenti degli istituti F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e Liceo Artistico Sabatini Menna a seguire performance “Trotula e la bellezza delle donne”

Sabato 22 Novembre ore 20,30: Compagnia del Giullare in “Napoli l’incanto”

Domenica 23 Novembre ore 19: spettacolo “Altre Parole” testi di Giorgio Gaber con Anna Nisivoccia e Rocco Vertuccio (chitarra)

Sabato 29 Novembre ore 19: Presentazione del libro “Non si uccide il passato” Il male sporca Napoli di Letizia Vicidomini in dialogo con Brunella Caputo. Ore 20:30: Esibizione Giusi Di Giuseppe Sax Set con Dj

Domenica 30 Novembre ore 19: Associazione Campania Danza in “Segmenti” coreografie di Antonella Iannone, Simone Liguori, Olimpia Milione