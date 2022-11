Ritrovato l’elicottero disperso, morti i 7 passeggeri. A bordo una famiglia di turisti sloveni e un medico del 118

E’ stato ritrovato poco fa tra San Severo ed Apricena l’elicottero disperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale. Tra le persone a bordo dell’elicottero c’era una famiglia di turisti sloveni, con una figlia tredicenne (e non due bambini come si era appreso in un primo momento). La famiglia, di Lubiana, era arrivata ieri alle Tremiti e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata ma a causa delle condizioni cattive del tempo il viaggio era stato rinviato ad oggi. A bordo c’era anche Maurizio De Girolamo , di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Questi i nomi di turisti sloveni: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; e la piccola Liza Rigler, di 13 anni.