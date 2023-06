Riunione diplomatica tra i Paesi arabi

Gli ambasciatori dei Paesi arabi accreditati in Italia hanno tenuto a Roma una riunione con “funzionari del ministero degli Affari Esteri italiano” per “illustrare la posizione araba nei confronti di una serie di questioni regionali, nonché scambiare opinioni e visioni con la parte italiana su questioni internazionali e regionali di interesse comune”. Lo ha segnalato oggi in un messaggio l’ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Rady, precisando che i diplomatici hanno incontrato il vice direttore generale/ direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, Alfredo Conte.

Questa è stata “la prima volta” che “un funzionario del ministero degli Esteri partecipa alle riunioni degli ambasciatori arabi”, ha scritto l’ex portavoce del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un messaggio inviato all’ANSA al Cairo. Rady ha riferito di aver presieduto la riunione organizzata ieri presso la sede della missione della Lega Araba a Roma dall’ambasciatore Enas Makkawi, capo della stessa rappresentanza.