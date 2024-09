“Riverbero”, va in sala film di Iannaccone girato con smartphone

Parte l’avventura in sala di ‘Riverbero’, terzo lungometraggio del regista napoletano Enrico Iannaccone, dopo il successo dell’anteprima partenopea che ha chiuso il Napoli Film festival. Girato in nove giorni con un iPhone 14 Pro e con una troupe ridotta all’osso, Riverbero, come spiega l’autore che lo ha scritto e diretto, «prova ad incarnare il senso più profondo del sostantivo esperimento». Nel cast Renato De Simone (L’Amica geniale) e Anna Carla Broegg, attori dalle esperienze teatrali. La storia è ambienta a Napoli , o forse no. Un ragazzo soffre di una grave malattia agli occhi, motivo del vistoso paio di occhiali che gli conferiscono un aspetto stralunato. Taciturno e nevrotico, ha deciso di porre fine al suo strazio portando con sé anche il padre ea questo scopo compra illegalmente una pistola. I suoi propositi violenti vengono però rimandati quando salva da un’aggressione in strada una giovane donna mettendo in fuga il suo assalitori. A ottobre la casa di distribuzione Double Line di Torino porterà in sala questa produzione indipendente con la formula delle proiezioni evento alle quali parteciperà l’autore e lo staff che incontreranno il pubblico per raccontare la particolare esperienza. Prima tappa il 5 ottobre al cinema Delle Provincie di Roma, altre date del tour già confermate: 6 ottobre Bologna (Cineteatro Orione), 8 ottobre Milano (Ariosto Spazio Cinema), 9 ottobre Torino (Cinema Massimo), 23 ottobre Padova (Cinema Esperia). ). «Il tentativo di declinare in immagini la narrazione dell’indicibile, di ciò che sintassi mai potrebbe avere, attiene allo specifico filmico ed alle sue possibilità molto più che a qualsiasi altro mezzo – spiega Iannaccone – Il fuoricampo fa da protagonista in quanto è tutto ciò che appartiene allo spettatore stimolato dalle immagini proposte, permettendogli così di tessere i fili di una trama presente, precisa eppur nascosta sulla base dei propri ‘riverberi’ interiori, siano essi di natura esperienziale, mnemonica o spirituale». Le musiche sono dello stesso regista che nel mondo musicale è attivo con lo pseudonimo Gianni Banni. La produzione esecutiva è della giovane Spaghetti Film associazione napoletana fondata a fine 2020 da Marcos Vacalebre, Gabriele Marengo, Luca De Laurentiis e Claudio Ceglia. Iannaccone (classe 1989) vincitore con il cortometraggio L’Esecuzione del David di Donatello, nel 2013, ha girato il suo primo lungometraggio, ‘La buonauscita’ 2016, e nel 2019 ha firmato ‘La vacanza’, protagonista Catherine Spaak alla sua ultima apparizione sul grande schermo, con Antonio Folletto.