“Road”, assistenza agli automobilisti: l’applicazione è made in Napoli

Arriva da Napoli la nuova App “Road” che promette assistenza agli automobilisti di oggi e di domani. “La nostra tecnologia e i nostri algoritmi sono predisposti ai continui cambiamenti legati al settore automotive – afferma il ceo Dario Modestino Gioia -. In questi anni siamo riusciti a comprendere quali sono le reali e concrete esigenze degli automobilisti e così è nata Road”. L’APP è il progetto di un gruppo di giovani napoletani appassionati di auto e tecnologia. L’idea nasce nel 2020 in un garage di Poggioreale, a Napoli. Negli anni successivi il team Road ha perfezionato il progetto dedicandosi allo studio dei bisogni dell’automobilista moderno e concentrandosi sulla stesura dei codici informatici. Da questa esperienza è nata “Road”, applicazione di assistenza alla mobilità online e offline, che sarà disponibile su Apple Store e Play Store a partire dal 7 aprile. Diverse le funzioni che l’applicativo offrirà ai suoi utenti. Prima fra tutte l’assistenza da remoto sia online che offline, grazie ad una tecnologia in grado di collegare l’auto e lo smartphone dell’utente ai server Road. L’App permetterà inoltre di interagire con gli altri utenti all’interno di una mappa virtuale, chiamata ‘Roadmap’. In questa mappa sarà possibile trovare ristoranti, caffè, bar e attrazioni turistiche nelle vicinanze, e avere informazioni sulla loro posizione, gli orari di apertura, le recensioni e il livello di affollamento in tempo reale. L’APP permetterà anche di condividere la propria esperienza di guida con gli altri utenti registrati pubblicando foto, post e file audio, e di personalizzare la propria esperienza di guida scegliendo ad esempio il tipo di veicolo, la velocità massima e i limiti di velocità. L’App inizialmente sarà distribuita nelle concessionarie e servirà solo la regione Campania, per poi estendersi a tutto il territorio nazionale ed europeo. È gratuita per tutti gli utenti che scaricandola potranno avere accesso alla mappa e visualizzare le attrazioni presenti nelle vicinanze. È tuttavia previsto anche un piano ‘Prime’ che, attraverso il pagamento di un canone annuale, permette di avere un servizio di assistenza evoluta.