Roadshow di Farmindustria, Confalone (Novartis): Da Torre Annunziata farmaci in tutto il mondo

“Oggi abbiamo assistito all’ampliamento di uno stabilimento che già aveva un ruolo centrale all’interno della filiera Novartis nel mondo, una sede che con questi 32 milioni di ulteriore espansione arriverà a fornire i nostri farmaci all’intero mondo, dalla Cina fino agli Stati Uniti e tutta l’Europa. E’ un ampliamento che dimostra la centralità che ha questo sito, quindi la Campania e Torra Annunziata, all’interno delle strategie globali di Novartis. I 32 mln per la nuova linea produttiva nel quadriennio diventeranno 80 mln, con una ricaduta occupazionale di 150/200 assunzioni, che si aggiungeranno ad un personale che già oggi arriva a 600 unità”. Sono le parole pronunciate questa mattina da Valentino Confalone, Ad di Novartis Italia, al roadshow di Farmindustria a Torre Annunziata.

Oltre a rappresentare una delle maggiori realtà produttive farmaceutiche del Mezzogiorno, l’insediamento Novartis di Torre Annunziata si propone oggi anche come un importante hub per l’innovazione, polo d’attrazione e punto di riferimento per imprese e start up ad alta intensità di ricerca scientifico-tecnologica dell’area, integrando la strategia Novartis a sostegno dell’Open Innovation. All’interno del Campus si trova uno stabilimento di valore strategico per Novartis che produce farmaci in forma solida per i mercati mondiali.

I nuovi investimenti avranno un impatto positivo sulla crescita dei volumi di produzione, con una stima che per il 2024 si attesta sugli 8,1 miliardi di compresse ed un obiettivo 2025 che prevede di raggiungere approssimativamente i 10 miliardi di compresse con la

produzione di nuovi farmaci. A febbraio 2024 viene infatti inaugurata una nuova area di produzione dello stabilimento per circa 1.000 mq aggiuntivi di tecnologia al servizio del paziente.