Roadshow di Farmindustria, viceministro Valentini: Campania terra attrattiva, Governo farà sua parte

“La Campania è il fiore all’occhiello del Sud ma anche nel contesto nazionale è una regione che presenta numerose eccellenze. Abbiamo un tessuto di giovani ricercatori di valore molto elevato e una quantità enorme di brevetti che vengono presentati. E’ una terra molto attrattiva, perché capace di attrarre sul proprio territorio multinazionali come Novartis, che sono presenti già da decenni qui e che scelgono di potenziare i loro impianti in questo contesto. Quindi è compito del governo aiutare queste realtà a crescere nel Sud attraverso incentivi per la ricerca e lo sviluppo, ma anche nell’ambito internazionale, perché è un settore che si colloca in un mercato molto più vasto. Dobbiamo assicurare i principi attivi, fare in modo che vengano protetti i brevetti e che in Europa ci ascoltino”. Così il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, in occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento del sito produttivo Novartis a Torre Annunziata (Na).

“Novartis scommette su questa terra – ha aggiunto -, crede in questa terra e dimostra che in Campania e in Italia è possibile investire ed essere all’avanguardia in un settore con caratteristiche globali, in cui l’innovazione e la ricerca sono elementi chiave, oltre alla competenza e alla capacità produttiva. Quando società multinazionali scelgono un Paese dimostrano di credere in quel Paese e lo fanno perché hanno già avuto dei risultati. Speriamo che questo ulteriore investimento sia soltanto un passo ulteriore per far crescere tutto il territorio e dimostrare l’attrattività del nostro Paese, che come governo e Ministero del Made in Italy cerchiamo di sostenere con incentivi, contratti di sviluppo e varando nuove disposizioni per rendere più agevoli gli investimenti di soggetti esteri”.