Roadtogreen, da vecchi scontrini e ricevute fiscali abiti alla moda made in Naples

Un progetto originale e creativo, presentato con grande passione. E’ quello che ha fatto vincere a Mario Celentano l’edizione 2019 del contest #roadtogreen e due menzioni speciali. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 di #roadtogreen, il contest organizzato dall’Associazione per la sostenibilità ambientale, Road to green 2020, in collaborazione con l’Accademia del Lusso di Roma, con l’obiettivo di stimolare le menti creative a pensare soluzioni che possano rendere il futuro più sostenibile, si è tenuta a Roma. Molti i progetti pervenuti al vaglio della giuria, che, come hanno affermato Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020, e Laura Gramigna, direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, ha faticato a dover selezionare una sola proposta, ma alla fine è stata espressa una preferenza unanime per il lavoro presentato dal giovane creativo Mario Celentano, ‘Disposofobia’, ovvero, un’idea di outfit, indossato da lui stesso, e di creazioni moda, partendo da scontrini e ricevute fiscali. L’idea dalla quale è partito Mario Celentano, ventunenne della provincia di Napoli, è quella che oggi la società tutta sia affetta da una forma di disposofobia, la tendenza compulsiva ad accumulare oggetti materiali di cui non abbiamo bisogno e che talvolta, addirittura, possono essere anche nocivi. Una collezione moda che vuole essere un urlo contro il consumismo.